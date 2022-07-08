Özel'den Soylu'ya: 'Suçişleri bakanı için hesap verme günleri başlayacak'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’da CHP Demirci İlçe Başkanlığı’nda gündemi değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulunan Özel, "Verdiğin bütün kanunsuz emirler için bu milletin taktirinde, parlamentonun oylarıyla, Anayasa Mahkemesi’nin önünde hesabını vereceksin. O hesabı senden sormak, bu millete namus borcumuzdur" dedi.

Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Suçişleri bakanı, reisinin talimatlarıyla, saraydan gelen talimatlarla ve kendi yetkilerini aşarak sürekli bir şeyler yapıyor. Suçişleri bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Mustafa Kayalar, görevden el çektirildi. Mahkemenin vermediği kararı, Süleyman Soylu vermiş. Mendereslilerin iradesi, bizi Mustafa Kayalar yönetsin. Ama Süleyman Soylu, dünya kadar belediyede, dünya kadar seçilmiş, örneğin HDP’li seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atadığı gibi CHP’de de bu sekizince belediye başkanı… Bir tanesi bile mahkeme tarafından suçlu bulunmamışken Süleyman Soylu’nun imzasıyla görevden alınıyor.

Oylar size verilince milli irade, bize verilince kirli irade olamaz. Ekrem İmamoğlu’na bunu yaptınız. Mazbatasını iptal ettiniz. Milletin hakemliğine gittik. 13 bin 600 olan fark, 806 bin oldu. O demokrasi tokadını hatırlamıyorsan, unuttuysan; nasıl ben Binali Yıldırım’ı İstanbul’un başına getireceğim deyip, İstanbul’da fır dönüp 60 gün sonunda Binali beye akşamüstü 7’de arabasının kapısını açıp evine nasıl eliyle yolladıysa, millet de sizi ilk seçimlerde evinize eliyle yollayacak. Sonra milletimiz, için güzel günler, suçişleri bakanı için hesap verme günleri başlayacak. Dört bakanınızı kaçırdınız, Yüce Divan’a gidecekler. Verdiğin bütün kanunsuz emirler için bu milletin taktirinde, parlamentonun oylarıyla, Anayasa Mahkemesi’nin önünde hesabını vereceksin. O hesabı senden sormak, bu millete namus borcumuzdur.”

'Darbeye girişenler sizin et ve tırnak olduklarınız'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 15 Temmuz darbe girişimine dair katıldığı bir video konferansta kullandığı "Cumhurbaşkanı’na karşı sandıkta zafer kazanmayanlar, sinsice örgütlenmiş bir yapı vasıtasıyla milli iradeye son verme cüretine kapıldılar. Bu millet onlara gereken dersi verdi" ifadelerini değerlendiren Özel, "Bu sözlerdeki küstah, kaba yalanın derhal tashihine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde bunun hesabını Şentop’tan sorarız" dedi.

Özel'in Şentop'a dair açıklaması şöyle:

Sayın Şentop, ağzından çıkanı kulağın duysun. Bak bayram arefesindeyiz, bayramlık ağzımızı açtırıp da kalbini kırdırma. O gün Meclis’te sen yoktun ama biz vardık. Darbeyi duyduğumuz anda AKP grubunu, diğer grupları, günün Meclis Başkanı’nı arayıp; darbeye karşı direneceksek Meclis’ten direneceğiz diyen, bu telefonu açan benim. Benim Genel Başkanım, ‘seçilmiş iktidarın, seçilmiş Meclis’in arkasındayız, darbe kimden gelirse gelsin, tam karşısındayız’ demiş; bizi o Meclis’e yollayan, ilk fırsatta da Ankara’ya dönüp, ertesi günkü oturumda da darbe karşıtı tutumunu net olarak ortaya koyan kişi odur. Ne demek, ‘sandıkta yenemeyince?’ Ne demek sinsice darbeye giriştiler? O darbeye girişenler sizin et ve tırnak olduklarınız, ne istediyse verdikleriniz ve başımıza bela ettiklerinizdir. Sayın Şentop kötüyü söyletme. Benim çocuğum devlet okullarında okudu, seninkiler FETÖ okullarında okudu. Çocuklarını FETÖ okullarında okutan sensin, FETÖ’ye ağzı dolu dolu en güzel sözleri söyleyen, iltifatlar eden sensin. Benim partim bu tehlikeye dikkat çekerken sözcülerinin üzerine yürüyen sizlersiniz. Kamer Genç’i linç eden sizlersiniz. O geceki konuşmamı, A Haber’deki spiker, böylesi yapılmadı diye anlatıyordu. Bugüne kadar çok eleştirdik, şimdi Özgür Özel’i alkışlama zamanı diyordu. Ben dedim ki, ‘Yüz yıllık partiyiz, yeneriz yeniliriz; demokrasiden vazgeçmeyiz. Darbenin karşısındayız.’ Bu lafı söylemiş kişiye, o kişinin partisine ‘sandıkta yenemediler, darbeye giriştiler’ demek hadsizliktir. Derhal özür dileyeceksin, yoksa çok daha beterlerini duyacaksın. Bu sözlerdeki küstah, kaba yalanın derhal tashihine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde bunun hesabını Şentop’tan sorarız.”