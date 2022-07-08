Bahçeli Millet İttifakı'nın adayını hedef aldı: Kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Mesajında Millet İttifakı’nı hedef alan Bahçeli, “Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bayramdan beklentisinin "gönüllerdeki katılıkların yumuşaması, kırgınlıkların giderilmesi, insanlarımız arasındaki mesafelerin bir an önce kapatılması" olduğunu ifade eden Bahçeli, mesajının devamındaysa hekimlerin sağlıkta şiddete karşı iki gündür sürdürdüğü eylemleri hedef aldı.

Konya'da görevi başında katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümü için "Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını ön şartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum" diyen Bahçeli, Karakaya'nın öldürülmesi sonrası yapılan eylemler için şöyle dedi:

"Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği’nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum.

Geçmişte PKK’nın şehit ettiği doktor, ebe ve hemşirelerimize sesi çıkmayan, bölücü terör örgütüne tepki göstermeyen Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık sistemimizi kundaklama, doktorlarımızı istismar ve tedavi süreçlerini aksatma girişimi rezalettir, art niyetliliktir"