AKP'li belediye bir cemaatin daha yolunu açıyor

İstanbul’daki AKP’li Üsküdar Belediyesi bir cemaatin talebini daha geri çevirmedi. AKP’li belediye Erenköy cemaatiyle bağlantılı bir dernekle protokol imzalayacak.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısında, Darülhadis İlim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşama Derneği ile protokol imzalanması için AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e yetki verilmesi istendi. Teklifte, derneğin 15 Haziran tarihinde belediyeye başvurarak Validei Atik Mahallesi’nde yer alan taşınmazı sosyal ve kültürel amaçlarla kullanmak üzere kullanmak için 10 yıl süreyle işbirliği protokolü imzalamak istediği ifade edildi.

Derneğin kullanmak istediği taşınmazı da AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden restorasyonunu yapma karşılığında kiralandığı açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, CHP grubun ret oylarına karşın AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çoğunluyla AKP’li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e dernekle protokol imzalama yetkisi verildi. CHP’li Meclis Üyesi Aziz Yağmur ise “Bu derneğin kamuya yararlı bir iş yapacağı kanaatinde değiliz” diye tepki gösterdi.

Söz konusu derneğin internet sitesinde de oldukça dikkat çekici bilgiler yer alıyor. Derneğin internet sitesinde “Dârülhadis’in bugün yirmi yılı aşan tarihinde pek çok ismin katkısı var. Ancak bunlar içerisinde iki isim özel olarak anılmayı hak ediyor. Birincisi en zor zamanlarımızda bizi hem madden hem de manen desteleyen muhterem Osman Nuri Topbaş hoca efendidir…” ifadeleriyle Osman Nuri Topbaş’tan övgüyle bahsedildiği görülüyor. Derneğin sitesinde bu şekilde bahsedilen Topbaş ise Erenköy cemaatinin lideri.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Doğan Tekel de BirGün’e yaptığı açıklamada, “Darülhadis Derneği ile Üsküdar Belediyesi arasında protokol imzalanacak. Belediye zaten TÜRGEV ve Ensar Vakfı gibi vakıflara sürekli tahsisler yapıyordu. Belediye yöneticileri bize ‘Siz belediyemizin sivil toplum örgütlerini desteklenmesine karşısınız’ diyor. Biz ise onlara ‘Aynı muameleyi geçmişte FETÖ’ye de yaptınız hem sizin başınıza hem ülkenin başına bela oldular diyoruz. Sivil toplum örgütlerinin devlet bağımsız olması lazım. Devletin desteklememesi lazım” diye konuştu.