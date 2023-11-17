Özel'den Ogün Samast açıklaması: 'Bundan sonra o derin yapı şunu bilsin, enselerindeyiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile dün yaptığı görüşmeye değinen Özel, "Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmaları konuştuk, iç tüzükle ilgili meseleleri konuştuk, Meclis'in yapması gereken bazı işlerde ortaklaşabileceğimizi konuştuk" dedi.

AYM ile Yargıtay arasındaki krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Ben Adalet ve Kalkınma Partisi ile AYM’yi güçsüzleştirecek ve bu yargı krizini Erdoğan’ın gönlüne göre çözecek hiçbir işin içinde olmam. Ama örneğin infaz düzenlemesi ile bu tip katillerin böyle kolayca dışarı çıkmasına engel olacak şeylere de olumlu katkı sağlarız" diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi ile ilgili madde Cumhurbaşkanı'nın gözünde yok, o sayfayı yırttı attı. Eğer sen yırtıp atarsan, TBMM ile ilgili 80. maddeyi de yarın yırtıp atmayacağının bir garantisi yok."

‘Direnmek durumundayız, yoksa sıra bize gelir’

Meclis'teki Adalet Nöbeti'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bundan sonra direnmek durumundayız, yoksa sıra bize gelir. Biz sembolik bir şey yapıyoruz ama ben Meclis’e sahip çıkıyorum. Ne zamana kadar, eylemlilikte ikinci bir karar alana kadar. Biz bunu kamuoyuna duyurana kadar. Bu eylemlilik hem Türkiye hem dünya kamuoyunda bilinene kadar. Darbeye maruz kalan ülkeler uluslararası dayanışma isterler. Bu darbe girişiminin uluslararası olarak görülmesi Türkiye’yi şikâyet etmek değildir. Biz Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin anayasal düzenini askıya alma çabasını görünür kılıyoruz Meclis’te" diye konuştu.

Ogün Samast’ın tahliyesi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine tepki gösteren Özel: "Derinlerde başka bir yapı var ve 'biz günü gelir katilimize de sahip çıkarız' diyorlar. Kimse korkmasın, hepimiz Hrant'ız derken boşa söylenmiyordu. Biz öldürmekle bitmeyiz. Bundan sonra o derin yapı şunu bilsin, enselerindeyiz. Bundan sonra onlar bizimle değil, biz onlarla uğraşacağız. Bu devlette güvercin katillerine ve o katilin sırtını sıvazlayana, günü gelince serbest bırakana nefes aldırırsam namussuzum."

Kılıçdaroğlu’nun ofis tutması

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofis tutması hakkında da konuşan Özgür Özel, şunları söyledi: "Sayın Genel Başkan, bu binaya önceki genel başkan sıfatıyla önemli günlerde ya da kendi takdir ettiği zaman bizlerle görüşmek istediğinde bize katkı sağlar. Ama Kemal Bey'in eve çekilip kalması yerine Kemal Bey'in bir ofiste siyasi bir mücadele içinde değil ama Türkiye siyasetine önemli katkılar yapmaya devam etmesinin fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum."