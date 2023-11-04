Özel'den Kılıçdaroğlu'na: 'CHP’de hançer yok, hançerleyecek kimse yok'

CHP'nin genel başkan seçimli 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu’nda düzenleniyor. Kurultayda konuşma sırası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışan Özgür Özel'deydi.

Özel konuşmasın İzmir'de direnen Agrobay'da işçilerini, Sputnik'te direnen gazetecileri, tutuklu bulunan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Çiğdem Mater'e, Selçuk Mızraklı'ya ve Selahattin Demirtaş'a selam göndererek başladı.

Seçim yenilgisine değinen Özel, ''Hesabı ne Kemal Bey ne Özel ödüyor. Hesabı dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığı halde dünyanın başka ülkelerinde hayal kuran gençlerimiz ödüyor. Madenlerde hayatını kaybeden emekçilerimiz, tren kazaların yitip giden evlatlarımız, depremlerde güvenli olmayan konutlarda ölen yurttaşlarımız, kadın cinayetlerine kurban giden kadınlar CHP'nin iktidarda olmamasının bedelini canlarıyla ödüyor'' dedi.

'Değişimcilere kılıç çekenin alnını karışlarım'

Kılıçdaroğlu'nun bugün kurultayda yaptığı konuşmada ''sırtımızdan hançerlendik'' sözlerine yanıt veren Özel, söz konusu ifadeleri üstüne almadığını dile getirdi. Özel, kendisini ''Kandil tarafından desteklenmekle'' suçlayan ve ''CHP'nin Avrasyacı kanadı'' olarak nitelenen Hasan Cengiz ile Kılıçdaroğlu arasındaki ilişkiye dikkat çekerek şöyle konuştu:

''Sayın Genel Başkanımızın kullandığı bir ifade onlarca mikrofona, kameraya dönüştü. 'Bir hançerden bahsetti, sizinle mi ilgili' dediler. Hiç üstüme almadım. CHP'de hançer yok, hançerleyecek kimse de yok. Bizim partide kılıç da olmaz. Seçimlere iki gün kala sizin atadığınız önce Atatürk'e sonra da son genel başkanımız size olmadık laflar söyleyen, bir arkadaşıma sordum dediğiniz kişi Hasan Cengiz çıktı. Bu kişi Sayın Genel Başkanımıza bir kılıç getirmiş. Üstüne de 'Değişimciler için kılıçlar çekildi' diye paylaşmış. Lafım Sayın Genel Başkana olamaz. CHP'de danışman olan, profil fotoğrafında Erdoğan olan, değişimcilere kılıç çekenin alnını karışlarım."

'39 milletvekili verilirken biz yoktuk'

Kılıçdaroğlu'nu kapalı kapılar ardında seçim pazarlığı yapmakla eleştiren Özel, ''Size saygısızlık yapmadım, yapmam. Adalet yürüyüşünde Özel vardı, anons yapıyordu. Ağbaba vardı, kortej açıyordu. Bütün arkadaşlar oradaydı. Çubuk'ta Murat Emir yanıbaşınızdaydı. Saygısızlık için değil ama bu yükü de sırtımıza vurmayın. 39 milletvekili verilirken biz yoktuk, Oğuz Kaan Salıcı vardı yanınızda. Gizli protokol yapılırken biz yoktuk. Danışmanınız vardı'' dedi.

Özel, kendisi konuşurken slogan atan ve yuhlanlara, "Gençler, şu duruma düşürmeyin. Siz genel başkan adayını konuşturmazsanız sanırlar ki Kemal Bey bir şeyi eksik yaptı da siz kapatıyorsunuz" diyerek cevap verdi.