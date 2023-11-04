CHP Kurultayında gergin anlar: Kılıçdaroğlu'nun korumaları milletvekilini tartakladı

CHP'nin genel başkan seçimli 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu’nda düzenleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Öze'in yeterli imzayı toplayarak resmen aday olduğu kurultayda 1366 delege oy kullanacak.
Oylama öncesinde delegelerin karşılıklı suçlamalar içeren konuşmalar nedeniyle salonda gerilim yer yer yükseliyor.
Henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş'ı tartakladı.
Özçağdaş'ın ''değişim'' kanadının adayı Özgür Özel'i desteklediği biliniyor.