Özel'den Kılıçdaroğlu'na: 'Ben kurultaydan önce grup başkanı seçilmiştim'

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da "tercih edilen kaynak" olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramın ikinci gününde İzmir'de cezaevinde tutuklu partilileri ziyaret etti.

İlk olarak Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Egeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci’yi ziyaret eden Özel, ardından Buca F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl eski Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’yı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Özel, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından "CHP Genel Başkanı" ilan edilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu kararın ardından attığı adımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekillerine gönderdiği yazıda, partisinin grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini, bir talimat verene kadar grup toplantısının yapılmayacağını bildirmesine dair soruyu yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

“Ben kurultaydan önce milletvekili grubumuz tarafından oy birliğiyle grup başkanı seçilmiştim. 28 Mayıs 2023 seçimlerinin hemen ardından, yemin töreninden sonra oy birliğiyle seçilmiştik. Ardından kurultayda aday olduk, yarıştık ve ben genel başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıyım. Aslında bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK da mazbatayı iptal etmiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir uygulanıyor. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor ne de genel başkanlığımı. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde hukuksuz bir karar var. Yine de biz tedbiren, ‘grup başkanlığı boşaldığı takdirde ilk kapalı toplantıda yenisi seçilir’ hükmü gereğince partimizdeki grup yönetiminin çağrısıyla toplandık ve grup başkanlığı seçimini yeniledik. Bunu da Meclis'e bildirdik. Onlar da bunu tescil ettiler ve sistemlere işlediler. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Eğer maksat bu toplantının yeniden yapılmasıysa, o toplantı zaten yapıldı. Grup başkanlığı boşalırsa o zaman yeniden seçim yapılır. Benim grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Bana bir şey olursa yenisini yeni başkan seçerler. Bundan sonra partide yeni bir gerginlik yaşansın diye grup toplantısına ilişkin yeni tartışmalar çıkarılmasını doğru ve sağlıklı bulmam. Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Bununla ilgili irade grup yönetiminin ve milletvekillerinin iradesidir. Bir tanesi partiyi yönetir, bir tanesi grubu yönetir."

Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği yazıya gerek olmadığını söyleyen Özel, "Öyle bir yazının sonuç doğurmayacağını da Meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetimini bilen herkes bilir. Ben de bu görevi parlamentoda en uzun süre yapan kişilerden biriyim. Bu işleri biliriz. Boşu boşuna partide yeni bir gerginlik, yeni bir tartışma alanı varmış gibi davranılmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

'Araç konusu çok korkunç bir şey'

AKP'nin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlarında suçlama konusu yapılan iki araç, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Genel Merkezi önüne getirilmişti. Özel yönetiminin kullandığı iki aracın satışa çıkarıldığı öne sürülürken, paylaşılan görüntülerde araçların üzerine Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş'ın isimleriyle birlikte "Satılık haram araç" diye yazıldığı görülmüştü.

Özel yaptığı açıklamada bu konuya dair soruyu da yanıtladı.

“Araç konusu çok korkunç bir şey" diyen Özel, şöyle konuştu:

"En büyük üzüntümü bu süreçle ilgili ifade edeyim, hadi bu butlan kararı oldu, butlan kararını reddetmek... Hikmet Çetin ‘Buraya getirirlerse reddederim, kapıda dururum, kimseyi sokmam, partiyi seçilmemiş kimse yönetemez’ dedi ya... Partiyi seçilmeden yönetmeyi kabul etmek ayrı bir şey de yıllardır CHP’ye ve birçok içerideki tutuklu arkadaşımıza haysiyet cellatlığı yapan birisini ve bunu yapan kanalı, TGRT’yi koordine eden birisini tutup da basın danışmanı yaparsanız… Onun bir tane amacı var baştan beri. O CHP’ye zarar verecek. Ve gitmiş, oraya iki araba koymuş, bir sürü iftirayı gerçekmiş gibi sunmuş paylaşmış. Koyduğu arabalardan biri Kemal Bey zamanında alınmış, diğeri de bundan birkaç ay önce alınmış daha içi de yapılmamış. Yalan yanlış şeyler yazmış. Sonra da olayın böyle olduğu ortaya çıkınca... Hele ki Aziz Aktaş meselesi. Biz yıllarca bir şey demedik. Kemal Bey’e bir zırhlı araç getirilmiş İstanbul’dan kullanılmış. Biz hiç görmedik. O aracı biz hiç görmeden devir teslimden sonra bir milletvekili alıp İstanbul’a götürmüş.O da ortaya dün çıktı. Aziz İhsan Aktaş’tan bir araç tahsisi varsa bizim yönetimimizden önceki dönemde yapılmış bir şey. Bunların hepsi ortaya çıkmış ‘Ben o araçları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye söyledim’ diyor. CHP’ye böyle bir haysiyet suikastini yeni yönetimin TGRT’den gelme CHP düşmanı basın danışmanı yapabilir mi! Zaten bu yapar. Partiyi, Kemal Bey’i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz. Sanki TGRT’de bir gecelik yalan haber yaparmış gibi partinin tabelasının önünde partinin araçlarıyla yapıyor. Söylediği iki şey de yalan çıkınca ‘Biz bunu içeriden rastgele seçtik. Varsa diye Kemal Bey araştıracak’ diyor. Gerçekten utanç duydum. Olacak iş değil. Kılavuzla karga olanın, basın danışmanı TGRT’den olanın başına böyle şeyler gelir."

'Taziye mesajına teşekkür ettim'

Özel, amcasının vefatının ardından Kılıçdaroğlu’nun kendisine ulaşamadığı yönündeki iddialara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: