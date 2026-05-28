Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: 'Talimatım dışında grup toplantısı yapılmayacak'

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bir yazı gönderdi.

Kılıçdaroğlu "grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini, bir talimat verene kadar grup toplantısının yapılmayacağını" bildirdi.

Yazıda Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanı seçildiği toplantının geçerli olmadığı iddiasıyla TBMM Başkanlığı'na başvurmuş ve Özel'in Grup Başkanı unvanını kullanamayacağını savunmuştu.

CHP'den açıklama: Kararın Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum, imza da onun imzasına benzemiyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısı kararı ile ilgili açıklama geldi. BirGün'ün haberine göre, Emir, "Böyle bir yazının Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Bu imza da Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor" dedi.

Murat Emir şunları söyledi:

"Böyle bir yazının Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Bu imza da Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi?

Bu koltuk bugün Tayyip Erdoğan'ın mahkemesinin kararıyla oturtulduğu bir koltuktur.

1 Haziran'da Grup Yönetim Kurulu toplanır ve toplantı kararı alır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir."