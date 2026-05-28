Kılıçdaroğlu cephesinden 'haram' diye sergilediği araçlarla ilgili geri adım: 'Şaibe yoksa CHP'nin öz malıdır'

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, iktidarın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalarda suçlama konusu yaptığı araçlar olduğunu iddia ederek iki parti aracını “satılık haram araç” diye sergilemesinde yeni bir gelişme yaşandı.

CHP Genel Merkezi önünde “haram” yazılarak sergilenen iki aracın fotoğraflarını Kılıçdaroğlu’na yakın eski CHP’li vekil Barış Yarkadaş dün sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yarkadaş araçlardan birinin Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındığını, diğerinin ise Özkan Yalım tarafından 10 milyon TL'ye dizayn ettirildiğini iddia etmişti.

İddiaların ardından bir açıklama yapan CHP'li Özgür Karabat her iki aracın da partinin kendi parasıyla alındığını, araçlardan birinin Kılıçdaroğlu döneminde alındığını söyledi.

Sergilenen araçların Yalım ve Aktaş ile ilgisi olmadığının ortaya çıkması sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden bu kez araçların “sembolik” olarak sergilendiği açıklaması geldi.

Sözcü’ye konuşan Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Yarkadaş’ın iddia ettiğinin aksine araçların Aziz İhsan Aktaş ya da Özkan Yalım ile doğrudan bir ilişkisinin olmadığını, her iki isme yönelik iddialar ve soruşturmalar nedeniyle CHP envanterinden rastgele seçilen iki aracın “sembolik” olarak CHP Genel Merkezi önünde teşhir edildiğini belirtti.

Söz konusu iddialar ve CHP üzerine kayıtlı araçlar hakkında gerekli soruşturmayı yapacaklarını belirten Sönmez, "Hiçbir şaibe yoksa bu CHP'nin öz malıdır, otoparkında durur. Biz burada riski göstermek için sergilemeyi yaptık" ifadelerini kullandı.