Kayyım Kılıçdaroğlu ‘haram araç’ diyerek sergilediği araçlardan birine 1,5 yıl binmiş

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AKP'nin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlarında suçlama konusu yapılan iki araç mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP’nin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Genel Merkezi önüne getirildi.

Özgür Özel yönetiminin kullandığı iki aracın satışa çıkarıldığı öne sürülürken, paylaşılan görüntülerde araçların üzerine Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş'ın isimleriyle birlikte "Satılık haram araç" diye yazıldığı görüldü.

CHP Genel Merkezi önünde iki aracın üzerine büyük harflerle “haram” yazan ilan notları yapıştırılırken, araçlardan birinin plakasının üzerine Özkan Yalım’ın, diğerinin plakasının üzerine Aziz İhsan Aktaş’ın adının yazılı olduğu kağıtlar yerleştirildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine CHP'nin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik bayram gününde sergilenmiştir. Sustuğumuz gerçekleri anlatmanın zamanıdır” diyerek iddialara yönelik açıklama yaptı.

‘O araçları kendi paramızla aldık, birini Kılıçdaroğlu kullandı’

Teşhir edilen araçların iddia edildiği gibi o isimlerden gelmediğini, partinin kendi parasıyla alındığını vurgulayan Karabat, sergilenen araçlardan birinin bizzat Kılıçdaroğlu'nun makam aracı olduğunu açıkladı.

Karabat, "Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları bahçeye koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir" ifadelerini kullandı.

‘Kılıçdaroğlu o ismin zırhlı aracına 1,5 yıl bindi’

Araçların üzerine asılan dövizlerde ismi geçirilerek hedef alınan Aziz İhsan Aktaş ile ilgili algı operasyonuna da yanıt veren Karabat, Kılıçdaroğlu dönemine ait bir detayı ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun, bugün iftira atılan Aktaş'a ait zırhlı bir aracı geçmişte 1,5 yıl boyunca kullandığını belirten Karabat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur."

Karabat, açıklamasını "Bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek umuduyla söylüyorum: Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!" sözleriyle tamamladı.