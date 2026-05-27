Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız’ sorusuna yanıt: ‘Kurultay olsun hele bir, allah kerim’

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CHP kurultayına yönelik mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla partinin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’daki evinin bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in 2 milyon üyeyle genel başkan seçimi yapılması çağrısına kapıyı kapadı.

Ankara’da bayramlaşma programı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Özgür Özel ile yüz yüze gelir misiniz?" sorusuna "Niye gelmeyelim biz düşman değiliz ki aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Dolayısıyla bütün partililerimizle konuşuruz, görüşürüz. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok dönülemez noktalara taşımak doğru değil" diye yanıt verdi.

CHP'nin ne zaman kurultay yapacağına dair soruya Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım, tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok" ifadelerini kullandı.

Özel'in çağrısına ret: Genel başkanın nasıl seçileceği belli

CHP lideri Özgür Özel'in "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" çağrısıyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer" dedi.

'İhracın koşulları var'

"İhraç süreci başlatılacak mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir sürü dedikodu arkadaşlar, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır, bir kişi tutup da 'Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim'. Öyle bir şey yok. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor? Bakarsınız oraya. O kurala göre yaparsınız. Geçmişte buna benzer uygulamalar olmuştur. Daha ortada bir şey yok, toplanacağız bakalım. 1 Haziran'da büyük bir olasılıkla toplanacağız. Merkez Yönetim Kurulunu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

‘Davanın tarafı değilim, dava nedir, hangi süreçtir bilmiyorum’

“Mutlak butlan” kararına yönelik Kılıçdaroğlu, "Davanın tarafı değilim, dava nedir, hangi süreçtir bilmiyorum. Biz karara uyduk. Bir sürü dedikodu var, herkes bir şey söylüyor" ifadelerini kullandı.

"Bu olay farklı bir şey" diyen Kılıçdaroğlu "Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor, yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim mi bugüne kadar? Hayır. Ama yargı diyor, yargı söylüyor bunu" diye konuştu. Kararın henüz kesinleşmediğinin belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu "Ben mahkemenin kararını söylüyorum. Karar illa kesinleşti demiyorum. Ama kararın getirdiği nokta bu" dedi.

CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine dair ise Kılıçdaroğlu "Herkes yasalara uymak zorundadır. Halkla buluşmada anlatacağım. Ben kapıları kapatacağım olmaz. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bizim tarihimizde yoktur. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır" diye konuştu.

‘Adnan Beker’in otobüsünün orada ne işi var?’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Gerekçelerinin anlatılması lazım, CHP Genel Merkezi 24 saat açıktır. CHP milletvekilleri randevu alarak gelmez buraya. Burası parti, her saatte herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Biz demokrasiye inanıyoruz. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Orası kimsenin babasının malı değildir, orası halkındır. Girseydi milletvekilleri içeri ne olacaktı, kavga mı çıkacaktı yani?

Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var, bir akıl var ya akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak, olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya! Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var, kabul edilemez!”

‘Kurultay olsun hele bir, allah kerim’

Yüksek Seçim Kurulunca mazbatasının olmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "İş mazbata değil, siz yargı kararını bir köşeye atamazsınız. Mahkeme kararına uyacağız. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum ama hukukçulara soracağız" dedi.

"Kurultay yapılırsa aday olur musunuz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Kurultay olsun, hele bir yolunu açalım, allah kerim ondan sonra, hiç meraklanmayın" yanıtını verdi.

'Milletvekillerinin gidiş talimatı benden değil'

CHP Genel Merkezi'ne randevu saatinden önce sabahın 7'sinde giden milletvekillerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Milletvekillerinin gidişi talimatı benden değil. CHP Genel Merkezi'ne gitmek için CHP'nin eski genel başkanından izin mi almak gerekiyor? O randevu ayrı. Her zaman görüşülür. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes, gerçekleri görmek, anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım."

