‘CHP Genel Merkezi’ne düzenlenen polis saldırısı sonrası eşyalar çalındı’ iddiası

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AKP talimatıyla CHP’ye yönelik alınan mutlak butlan kararı sonrası parti genel merkezine polis eşliğinde saldırı düzenlenmiş, bina Kılıçdaroğlu destekçisi ekibe geçmişti.

Bu olay sonrası dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

CHP’de danışmanlık görevinde bulunan bir isim, soL’a yaptığı açıklamada, saldırıdan sonra binaya giden bazı arkadaşlarının odalarını talan edilmiş halde bulduğunu aktardı.

Odaların baştan aşağı karıştırıldığını belirten parti çalışanları, bazı eşyaların kayıp olduğunu ve çalındığını aktarıp o gün binaya getirilen parti dışı unsurları işaret etti.

Öte yandan son üç yılda partide işe başlayanların hepsinin işten çıkarılmaya başlandığı, işten çıkarma sayısının daha da artacağı öğrenildi.