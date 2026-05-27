Kayyım Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e yeni savaş ilanı adımı: İki aracın üzerine ‘haram’ yazıları astı

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

AKP'nin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlarında suçlama konusu yapılan iki araç mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP’nin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP Genel Merkezi önüne getirildi.

Özgür Özel yönetiminin kullandığı iki aracın satışa çıkarıldığı öne sürülürken, paylaşılan görüntülerde araçların üzerine Özkan Yalım ve Aziz İhsan Aktaş'ın isimleriyle birlikte "Satılık haram araç" diye yazıldığı görüldü.

CHP Genel Merkezi önünde iki aracın üzerine büyük harflerle “haram” yazan ilan notları yapıştırılırken, araçlardan birinin plakasının üzerine Özkan Yalım’ın, diğerinin plakasının üzerine Aziz İhsan Aktaş’ın adının yazılı olduğu kağıtlar yerleştirildi.

Görüntüleri Kılıçdaroğlu’na yakın eski CHP’li vekil Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaştı, “CHP’de ‘arınma’ süreci başladı” ifadesini kullandı.

Fotoğraflarda araçlardan birinin plakasının “Ö.Yalım” yazılı bir kağıtla kapatıldığı ve üzerine “Havlusu belediye başkanından satılık haram araç” yazılı not yapıştırıldığı görüldü.

Diğer aracın plakasının ise “A.İ. Aktaş” yazılı kağıtla kapatıldığı ve aracın üzerindeki notta “Müteahhit Aziz’den satılık haram araç” yazdığı görüldü.