Özel'den 'ittifak' için açıklama: 'İYİ Parti'nin GİK kararını bekliyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için iş birliği teklifi götürdükleri İYİP için "Alacakları her iki karara da saygılıyız" dedi.

DHA'nın haberine göre Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde CHP’li milletvekilleriyle bir araya gelen Özgür Özel, TBMM Grubu 28’inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Toplantı sonunda yerel seçim için İYİP ile iş birliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama yapan Özel, pazartesi günü gerçekleşecek İYİP Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına işaret etti.

Özel, "Kazanmak yetmez, daha iyi kazanmak lazım. Belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım. Çoğunluğu sağlamak yetmez, farkı açmak lazım. Bunlar için de mutlaka kazan kazan içinde olmak lazım. O sebeple İYİ Partiyle bir görüşmemiz olmuştu, Genel İdare Kuruluna götüreceklerini söyledi Sayın Genel Başkan (Meral Akşener). Kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İş birliği kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız. Önümüze bakacağız” dedi.