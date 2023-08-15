Özel’den İmamoğlu’na teşekkür: 'Bu sözleri bir hakkın teslimi olarak görüyorum'

Bir basın toplantısıyla yol haritasını açıklayan Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde yeniden İBB başkan adayı olacağının mesajını verdi. İmamoğlu’nun İstanbul kararını değerlendiren Özel, “Kısa vadede İstanbul’a, uzun vadede Türkiye’ye iyi gelecek bir karar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, gazetecilerden gelen bir soru üzerine CHP Genel Başkanlığı için adı geçen bir başka ismi andı ve “CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel'dir” dedi.

‘İmamoğlu’nun kararı kısa vadede İstanbul’a uzun vadede Türkiye’ye iyi gelecektir’

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan Özel, “Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul’a da Türkiye’ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul’a uzun vadede Türkiye’ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum” dedi.