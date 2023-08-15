Barış Pehlivan yine cezaevinde: Cinayet hükümlüleri, suç örgütü liderleri dışarıda

Gazeteci Barış Pehlivan kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu sekiz ay hapis cezası aldı ve beşinci defa cezaevine girdi.

Denetimli serbestlik hakkından yararlanmak için yaptığı başvurusuna hâlâ yanıt verilmeyen Pehlivan, cezaevine girmeden önce açıklamalarda bulundu.

Birçok hükümlü için uygulanan düzenlemenin kendisi için işletilmediğine dikkat çeken Pehlivan, "Geçici 10. maddenin 2. fıkrası benim özgür olmamı emrediyor. Ben maalesef bu ülkenin vatandaşı olmama rağmen Meclis'ten çıkan yasadan yararlanamıyorum. Benim bir cinayet hükümlüsünden, tecavüz hükümlüsünden, dolandırıcıdan daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar?'' diye sordu.

Yeni infaz düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Yeni infaz düzenlemesiyle kapalı cezaevinde olan ve açık cezaevine geçmesine üç yıl kalan bazı hükümlülere tahliye imkanı getirildi. Yasaya göre, bu hükümlüler arasında insan öldürme, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler dahil olmak üzere onlarca suçtan mahkum olanlar yer alıyor. Bu düzenlemeden cezası ertelenenler veya durdurulanlar da yararlanacak.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suç işleyenler, silahlı örgüt, casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hükümlü olan mahpuslar bu düzenlemeden yararlanamayacak ve cezalarının infazı kapalıda devam edilecek.

'Örtülü af' olarak nitelendirilen düzenlemeyle nitelikli kasten yaralamadan beş yıl alan bir kişi, kapalı cezaevinde yalnızca bir ayını geçirdikten sonra açık cezaevine geçebilecek.

Gazeteci Barış Pehlivan infaz düzenlemesinden yararlandırılmazken, cinayet, uyuşturucu, cinsel istismar, hırsızlık gibi suçları işleyenlere birer birer tahliye kapısı açıldı.

İnfaz değişikliğiyle tahliye oldu: Cinayet işleyip, kayıplara karıştı

17 yaşındaki Ebru Erdem, 20 Mart 2019 günü bir rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybetti. Cesedi yarı çıplak bulunan Ebru Erdem'in yanında Serdar Taş’ın olduğu belirlendi.

Tutuklanan Serdar Taş hakkında 23 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ancak “cinsel istismar” suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Taş yeni infaz düzenlemesiyle kısa süre önce tahliye edildi.

Geçtiğimiz günlerde önce Bahçelievler’de bir taksici ile tartışan Taş, daha sonra yolda karşılaştığı Ferhat Ceylan’la kavgaya tutuştu. Ceylan’ı silahla öldüren Serdar Taş, kayıplara karıştı.

Bir kadının suratını asitle tanınmayacak hale getiren serbest

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 15 Ocak 2019’da dershaneden çıkıp evine giden 19 yaşındaki Berfin Özek, ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı.

Yüzü tanınmaz hale gelen ve görme yetisini kaybeden Özek'in saldırganına yüzde sabit iz olacak şekilde nitelikli kasten yaralamadan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hükümlü Çeltik'in 31 Temmuz'da açık cezaevine girmesi gerekiyordu. Ancak imdadına 15 Temmuz’da çıkan infaz düzenlemesi yetişti. Açık cezaevinde geçireceği süre affedilen Çeltik, artık hapse girmeyecek.

Suç örgütlerine yaradı

‘Sarallar’ çetesinin lideri Alaattin İlyas Saral’ın Türkiye’ye dönüp tutuklanmasının ardından 'Şahinler' çetesi ile çıkan çatışmalarda onlarca kişi ölmüş, Şahinler’in lideri Sedat Şahin tutuklanmıştı.

Sekiz yıldır İzmir Buca Cezaevi’nde yatan Sedat Şahin, yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edildi.