Özel’den ‘fon vurgunu’ açıklaması: 'AK Partililer de MHP’liler de burunlarından soluyor'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 2024-2026 Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada fon vurgununa değindi. Özel "Suçluları cezalandırmak yerine, tövbe hesapları açıp ‘sen çaldığın parayı getir koy' diye kendilerine uygun bir düzen kuranlarla karşı karşıyayız” dedi.

Denizli’deki AKP’lilere seslendiğini söyleyen Özel “Bugün bankada birisi bankanın parasını çalsa yakalanmasa o günaha girse, yakalanınca 'Gel parayı geriye bırak, sen yine işine devam et' denir mi?” diye sordu.

Fon vurgununa karışanlara “kimse görmeden günahını cami avlusuna bırak, tövbe hesabına koy, biz seninle uğraşmayacağız” denildiğini belirten Özel “Böyle bir hukuk düzeni yoktur. Buna AK Partililer de MHP'liler de burunlarından solumaktadır” ifadelerini kullandı.

Özel “Vatandaşa uygulanan kural, AK Parti'nin üst düzeyine gelince cezasızlığa dönemez. Geçmişte ayakkabı kutularıyla yakalanan bakanları affedenleri, bu sefer bu millet affetmeyecek” diye konuştu.

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