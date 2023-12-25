Özel'den Erdoğan'a yanıt: 'Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor” sözlerine yanıt verdi.

"Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş?" diyen Özel "Cenazeye gitmek mi gövde gösterisi, orada sövgü gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi incitiyor?” dedi.

Özel, TBMM’ye gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Sayın Bahçeli'nin canı sağolsun'

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti ve CHP grupları adına yapılan konuşmalar başladığında; Genel Kurul salonunu terk ettiğinin anımsatılması üzerine şunları söyledi:

“Öncelikle Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar hukuki bir kararken yasamanın buna karışıyor olması; artık son zamanlarda alışkanlık haline gelmiş kuvvetler ayrılığının dolayısıyla anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil.

Sayın Bahçeli’nin canı sağ olsun. Geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti. Bugün ben de onların grubunun konuşmasını dinleyemedim. Tahmin ediyorum ona yönelik bir yaklaşım da olabilir, Sayın Bahçeli böyle şeylere dikkat eder. Günün yoğunluğu, gündemin yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz. Mademki Sayın Bahçeli kendisine muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim ve MHP’nin bu tavrı ile ilgili değerlendirmem bununla sınırlı olsun.”

'Ürpererek dinledim'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor" sözlerinin sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:

“Gerçekten özellikle, ‘birisi Manisa’ya gövde gösterisi yapmaya gitmiş’ lafını utanarak ve ürpererek dinledim. Ne gövde gösterisi? Bu kadar kalpsizlik olur mu? Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna ‘gövde gösterisi’ diyor. Gövde gösterisi dediğin, bir elini şehidin tabutunun üstüne koyup, bir eline mikrofon alıp orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş?

Sonrasında bindirilmiş kıtalarla; ilçelerden, komşu illerden topladıklarını oraya götürüp bize karşı slogan attırmak marifet mi? Buna kim karar versin? Cenazeye gitmek mi gövde gösterisi, orada sövgü gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi incitiyor?

Şehidin ailesi bugün konuşmuş. Ne diyor şehit ailesi? Protestoları kınıyor, ‘Özgür Özel bizim de ailemizin evladı’ diyor. Daha söyleyecek başka bir şey var mı? Birazcık utanma olmaz mı insanda? Şehit ailesi diyor ki, ‘Yaşananlardan utandık. Yaşananları kınıyoruz. 3-5 kişiyi toplamışlar, getirmişler bağırtıyorlar’ diyor, ‘Bunun ailemizle ilgisi yok, Özgür Özel bizim ailemizin evladı’ diyor. Ben Manisa’nın evladıyım. Ne Manisa’da ne 81 ilin herhangi bir yerinde bu tip davranışların yapılmasını asla doğru bulmam.

'Bizim elimiz armut toplamaz'

Bizim elimiz armut toplamaz, Erdoğan’a aynı şekilde cevap mı verelim? Aynı şekilde cevap verecek olursak camilerin avluları siyasi protesto mekanlarına dönüşürse, bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacakmış? Biz Gençlik Kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız? Marifet mi bu? Marifet böyle durumlarda, aileyle duygu bağını kurabilmekte. Marifet ne kadar üzgün ne kadar kızgın olsan da orada metanetini koruyabilmektir. Tahmin ediyorum o açıklamasını duyduysa Sayın Bahçeli, Erdoğan’ı da dinlemeye gitmez artık.”