Özel'den Erdoğan'a çağrı: 'Bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin'

Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" ifadelerine yönelik tepkiler devam ediyor.

TBMM'de 1925 yılında 677 sayılı devrim yasası ile kaldırılan tarikatları savunan Milli Eğitim Bakanı'na, Genel Kuruldaki muhalefet milletvekillerinden kayda değer bir tepki gösterilmemişti. Şimdi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevden alınması için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!"