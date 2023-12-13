Özel'den DEM Parti'ye ziyaret: Görüşmelerin demokrasiye katkı sağlayacağına inanıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti’yi ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Gül Çiftçi eşlik etti.

Eş Genel Başkanlara EŞ Genel Başkan Yardımcıları Özlem Gündüz ve Mehmet Tiryaki eşlik ederken Özel’i DEM Parti Genel Merkezi önünde Tiryaki ve Gündüz karşıladı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Partiler sorunları diyalogla çözer. Muhalefet partilerinin müzakereye ihtiyacı var" dedi. Bakırhan, daha sonra sözü Özel'e devretti.

Özel, “DEM Partisini Genel Merkezi’nde ziyaret ettik. Daha önce Meclis’te görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım; Siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından, hem o parlamentonun üretkenliği açısından, hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesindir ve olmazsa olmazdır. Biz kurultayımızı yaptıktan sonra Sayın Eş Genel Başkanlarım arayarak kutlamışlardı. Sonra takvime baktığımda onlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı. Bizim o kurultay yoğunluğu içinde partimizden bir hayırlısı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim” değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye’yi ve dünyayı değerlendirdik’

DEM Parti Eş Genel Başkanlarına yeni dönem için başarı dilediğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:

“Karşılıklı başarı dileklerini ifade ettik. Bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık. Türkiye’yi ve dünyayı değerlendirdik. Önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyalogumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun ve görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.”