Özel tarih vermişti: 'Yeni Parti' için marka başvurusu yapıldı

CHP'de yeni parti tartışmaları sürerken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Yeni Parti" ve "Yeni Parti Genel Merkezi" adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı.

TÜRKPATENT'in kamuya açık marka başvuru verilerine göre "Yeni Parti" ismi için 17 Temmuz tarihinde başvuru gerçekleştirildi. Başvurunun dosya numarası ise 2026/092696 olarak kayıtlara geçti.

Başvurular kulisleri hareketlendirirken, başvuruların Özgür Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Özel, yeni parti hazırlıklarına ilişkin daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Tüzük, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmî adımlar atılır."

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