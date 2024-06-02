Özel sektör öğretmenleri hakları için mücadele ediyor: Öğretmenlere ters kelepçeli gözaltı

Özel sektörde çalışmakta olan öğretmenlerin taban maaş ve özlük hakları için mücadelesi devam ediyor.

Çeşitli illerde eğitim nöbetine devam eden özel sektör öğretmenleri, dün de Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) önünde oturma eylemi yaptı.

Polisin oturma eylemine müdahalesi sonucu çok sayıda öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Öğretmenlerin mücadelesi devam ediyor

Özel eğitim kurumlarının sayısının artmasıyla birlikte, 2014 yılında Özel Eğitim Kurumları Kanunu’ndaki taban maaşa ilişkin madde kaldırıldı. Söz konusu maddenin kaldırılması, özel sektörde çalışan yüz binlerce öğretmenin, kamuda çalışan denklerine kıyasla daha az maaş almasına neden oldu.

Öğretmenler atamaların yapılmaması nedeniyle özel sektöre mahkum edilirken, söz konusu maddenin kaldırılması da patronların elini güçlendiriyor. Birçok öğretmen açlık sınırının altında maaş alırken, asgari ücretin bile altında çalışmak kalan binlerce öğretmen bulunuyor.

Taban maaş hakkı, Öğretmen Meslek Kanunu’na haklarının eklenmesi ve belirli süreli iş sözleşmesi uygulamasına son verilmesi gibi taleplerle geçen hafta Ankara'da bir araya gelen özel sektörde çalışan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünnde eylem yaptı. Öğretmenler Bakanlığın önündeki basın açıklamasının ardından polis engeline karşın TBMM'ye yürüyerek eylemlelerini devam ettirdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında mücadele eden öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri önünde eş zamanlı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde nöbete başladı.

Patron derneklerinden açıklama

Öğretmenlerin talepleri için mücadelesi devam ederken patron derneklerinden de açıklama geldi.

Türkiye Özel Okullar Derneği, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği, Özel Eğitim Derneği, Özel Eğitim Öğretim Derneği ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği başkanlarının imzasıyla yapılan ortak açıklamada, özel sektörde çalışmakta olan öğretmenlerin pandemi öncesine kadar kamuda çalışan denklerine kıyasla daha yüksek maaşlar aldığı iddia edildi.

Açıkalamada, "Özel okullar, brüt maaş ve bir öğretmenin kuruma maaliyeti söz konusu olduğunda, büyük çoğunlukla, devlet öğretmeninin üzerinde maaş vermektedir. Ancak özellikle devlet okulu öğretmenine verilen seyyanen ücretten sadece damga vergisi kesildiği, SGK ve vergi kesintisi yapılmadığı da dikkate alındığında, özel okullar kendi öğretmenine, devlet okulu öğretmenine göre yüzde 40 daha fazla kesinti ödemektedir" ifadesi kullanıldı.

Öğretmenlere ters kelepçeli gözaltı

Öğretmenler, söz konusu açıklamanın ardından İstanbul’da bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) önünde de nöbet başlattı.

Dün İstiklal Caddesi'nde bulunan TÖZOK binasına yürümek isteyen öğretmenler, polis müdahalesine karşın bina önüne ulaştı.

Bina önüne çevik kuvvet ekipleri tarafından barikat kurulurken, sık sık "Öğretmenler burada Yusuf Tekin nerede" ve "Patroncu, yalancı Yusuf Tekin istifa" gibi sloganlar atan öğretmenler ise bina önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklaması ve polis engellemesinin ardından öğretmenler bina önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemine de müdahale eden polis çok sayıda öğretmeni ters kelepçeyle gözaltına aldı.