Özel okulların zam oranı yüzde 62,98 olarak açıklandı

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), yaptığı açıklamayla zam oranına açıkladı.

Yapılan açıklamada, 2022 -2023 eğitim – öğretim döneminde azami fiyat artış oranı yüzde 62, 98 olarak açıklandı.

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından yapılan açıklamada “MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022 – 2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62, 98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır” denildi.