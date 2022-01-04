Özel Okullar Derneği zam açıklamasını kaldırdı: 'Yanlış anlaşıldık'

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), okul ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımını kaldırdı.

TÖZOK yaptığı yeni açıklamada, "Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmenliğine uygun olarak düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), gün içerisinde sosyal medya hesabından okul ücretleri için azami artış oranını yüzde 2022-2023 eğitim öğretim döneminde geçerli olmak üzere yüzde 62,98 olarak duyurmuştu.

TÖZOK, veliler tarafından “yanlış anlaşılma” üzerine söz konusu paylaşımı kaldırdı.

Özel Okullar Derneği tarafından yapılan yeni açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmenliğine uygun olarak düzenlenecektir."