Özel okulda pandemi öncesi peşin alınan servis ücretleri geri ödenmiyor

İstanbul Ataşehir'de bulunan Sevinç Koleji'nin yönetimi, pandemi öncesi dönemde servis ücretlerini velilerin itirazlarına karşın peşin olarak aldı.

Pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından velilere servis ücretlerinin iade edileceğine dönük taahhüt veren okul yönetimi, aradan geçen bir buçuk yıla karşın buna dair henüz bir adım atmadı.

Mağdur olan velilerin, konuya ilişkin okul yönetimine ulaşmaya çalıştığı ancak yönetimin velilerin mesajlarını yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

soL'un ulaştığı mağdur bir veli, durumdan muzdarip toplam 40 velinin olduğunu, ancak bunların bilgisinin okul yönetimi tarafından verilmediğini aktardı.

Velinin, konuya ilişkin soL'a yaptığı değerlendirme şöyle:

'İade edileceği söylendi, sonra iletişim kurulamadı'

Sevinç Koleji, servisler için pandemi başlamadan önce bizi bir turizm firmasına yönlendirdi. Bu arada yönetim değişti. Daha önce bir sıkıntı yaşanmıştı. Biz bu sıkıntıları söyledik. Peşin ödemek yerine servis işletmesine aylık ödeyelim dedik. Kabul etmediler. Üzerine firmaya peşinen ödemeler yapıldı. Üstüne pandemi geldi. Sonuçta okula ulaşım sağlanmadı, evden çocuklar eğitime devam etti.

Sonrasında bu servis ücretlerinden gidilen süre haricindeki kısmının iade edileceği söylendi. Bununla ilgili de okulda kalan kısmın iade edileceğine dair mesajlar da geldi. Hatta IBAN numarası da alındı. Birkaç çalışan arkadaştan mesaj gelmişti, sonra o arkadaşlar bir şekilde işten ayrıldıklarını söyleyip okulla iletişime geçemediler.

'Mağdur 40 veli var'

Ben en son geçen hafta okula gittim, Ataşehir'deki yeni yerleşkeye. Orada okul müdürüyle görüştüm. Beni yöneticilerle görüştürmediler. Bu arada defalarca mail de attım. Bu işten muzdarip benim bilebildiğim 40 tane veli var.

Okul müdürüne söyledim durumu, okul müdürü de kendi açısından "Hakkın yeniyse haram olsun" diye tepkiler verdi, ama ben kendisine de, okula da defalarca mail attım. Kurum üzerinden cevap da verilmiyor. Yalnızca bir kere yanıt verildi, o da geçen hafta evrakların alındığına, gerekli yerlere iletildiğine dair. Bu, yaklaşık 1 buçuk sene sonra verilen bir cevap. Üzerine iki mail attım kuruma. Hâlâ cevap yok.

'Yönetime hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz'

Bu okulun ortaokul kısmı daha önce Ümraniye Çamlık'taydı. Orası da kiraydı. Şu anda Ataşehir'e geldiler. Orası da kira. Daha iyi yere gelindi. Buna rağmen hâlâ hiçbir geri dönüş yok. Hiçbir şekilde yöneticilere ulaşamıyorsunuz. Ben sosyal medyadan da bir iki kere yazdım, "İletişim bilgileriniz var sizin, geri dönüş yapacağız" dediler, ama o da yok maalesef.