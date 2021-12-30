Özel okul öğretmenleri çevrimiçi toplantıda buluşuyor

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu, özel okul öğretmenleri için bir çevrimiçi toplantı düzenliyor.

Bugün saat 20.30'daki toplantıda "Asgari ücret düzenlemesi özel okul öğretmenlerini nasıl etkileyecek?" ve "Özel okul öğretmenleri bu süreçte haklarını nasıl gözetebilir?" başlıkları konuşulacak.

Zoom linkine Birlik Sendikası üzerinden ulaşılabilir.

📢Özel Okul Öğretmenleri İstanbul buluşmamız yarın 20.30'da. Zoom linki için sendikamıza ulaşabilirsiniz. https://t.co/4KB5F8DsM1 — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) December 29, 2021

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected] birliksendikasi.org

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi