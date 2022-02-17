Özel öğretim kurumları öğretmenleri ‘insanca hayat ve ücret’ için bir araya geliyor

Birçok öğretmen ve eğitimci asgari ücret ve altında kalan maaşlarla çalışmaya zorlanıyor.

Pandemiyle birlikte daha da artan iş yükü, yüksek enflasyonla eriyen maaşlar, gittikçe derinleşen ekonomik güçlükler ve geleceksizlik, öğretmen ve eğitimcileri fazlasıyla etkilemiş durumda.

“Asgari ücretle geçinemiyoruz” diyen ve hayat pahalılığıyla enflasyona karşı insanca yaşam ve maaş taleplerini yükselten öğretmen ve eğitimciler, Ankara ve İstanbul’da bir araya gelme kararı aldılar.

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu, Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği (ÖSÖB-DER) ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği'ne bağlı eğitim emekçileri tarafından yapılan ortak çağrıda, "Hayat pahalılığı ve enflasyona karşı insanca yaşam ve ücret talebiyle buluşuyoruz" diyen öğretmenler; 19 Şubat Cumartesi 17.00'de Ankara Ulus Heykel Önü'nde, İstanbul'da ise Kartal Bankalar Caddesi'nde toplanacak.

Ortak çağrı yapıldı, öğretmen ve eğitimciler eylemlere davet edildi

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu, Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği (ÖSOB-DER) ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, özel kurum öğretmen ve eğitimcilerine reva görülen ücret ve koşullara karşı bir arada olma çağrısı yapıldı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,özel öğretim kurumlarında güvencesiz çalıştırılan yüzbinlerce öğretmen ve eğitimci asgari ücret ve altında maaşlarla çalışmaya zorlanıyor.Hayat pahalılığı ve enflasyona karşı insanca yaşam ve maaş talebiyle buluşuyoruz. #Gecinemiyoruz pic.twitter.com/OQk41Ybgjj — Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği (@osob_turkiye) February 12, 2022

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,özel öğretim kurumlarında güvencesiz çalıştırılan yüzbinlerce öğretmen ve eğitimci asgari ücret ve altında maaşlarla çalışmaya zorlanıyor.Hayat pahalılığı ve enflasyona karşı insanca yaşam ve maaş talebiyle buluşuyoruz. #Gecinemiyoruz pic.twitter.com/iP9oYLNwWB — Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği (@ozro_der) February 12, 2022

#Gecinemiyoruz!

Kimse bizden üç kuruş maaşla geçinmemizi beklemesin!



19 Şubat'ta @osob_turkiye @ozro_der ve @birliksendikasi olarak bize reva görülen ücretlere karşı sesimizi yükseltiyoruz.#Özelokulöğretmenleri patronlardan çok daha güçlü.Gelin birlikte bir kez daha gösterelim pic.twitter.com/LcoslIv3Y3 — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) February 12, 2022

Öğretmen ve eğitimciler insanca çalışma koşulları ve maaş talep ediyor

Bilindiği üzere, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve eğitimciler, insani olmayan, ağır koşullarda çalıştırılıyor ve asgari ücretin altındaki maaşlarda ücret almaya zorlanıyor.

Öte yandan görev tanımları dışında kalan işleri de yapmak zorunda bırakılan eğitim emekçileri, insani olmayan çalışma koşullarının değişmesini talep ediyor.