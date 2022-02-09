Birlik Sendikası: Ankara’da özel okul öğretmenleri indirimli ulaşım hakkı istiyor

Birlik Sendikası sosyal medya hesabından, Ankara’daki özel okul öğretmenlerinin indirimli ulaşım hakkı için imza kampanyası düzenlediğini açıkladı. Birlik Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Ankara özel okul öğretmenleri indirimli ulaşım hakkı istiyor. Kampanyamızı imzalayıp meslektaşlarınızın da imzalamasını sağlayarak siz de adım atabilirsiniz.” dedi

İmza kampanyasına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Birlik Sendikası’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Özel okul öğretmenleri son yıllarda sıkça yaşadıkları hak kayıplarıyla gündeme geliyorlar. Düşük ücretlerle çalıştırılan, kimi zaman maaşlarının ödenmemesi sorunuyla karşılaşan ve her fırsatta mobbinge uğrayan özel okul öğretmenleri için ulaşım masrafları da ciddi bir gider kalemi oluyor. Düşünüldüğünün aksine özel okulların çok büyük bir kısmında öğretmenlere servis hizmeti sağlanmıyor. Bu hizmetin sağlandığı pek çok okulda ise servis saatlerine yönelik düzenlemeler öğretmenlerin bu hizmetten yararlanmasını olanaksızlaştırıyor.

Kamuda çalışan öğretmenlere sağlanan indirimli öğretmen kartı uygulaması pek çok ilde özel okul öğretmenlerini ne yazık ki kapsamıyor. Buna karşın, örneğin İstanbul ve Antalya’da özel okul öğretmenleri de kamuda çalışan öğretmenler gibi ulaşımda indirimden yararlanıyorlar. Aldıkları ücretin ciddi bir kısmını gün geçtikçe artan ulaşım giderlerine ayırmak zorunda kalan öğretmenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden indirimli ulaşım hakkı talep ediyor.

Birlik Sendikası bir süredir özel okul öğretmenlerinin dayanışma, hak arama ve seslerini duyurma noktası haline geldi. Özel okul öğretmenlerinin uğradığı her türlü mağduriyette öğretmenlerin yanında olan Birlik Sendikası öğretmenlerin ulaşım indiriminden yararlanması için imza kampanyası başlattı. Ankara Kart uygulamasının değiştirilerek öğretmen indiriminin Özel Okul öğretmenlerini kapsayacak şekilde tekrar genişletilmesini istiyoruz.”