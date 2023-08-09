Özel İzmir Ege Şehir Hastanesi’nde işçilerin maaşları Mayıs'tan beri ödenmedi

İzmir’de faaliyet gösteren Özel Ege Şehir Hastanesi’nde hak gaspları bir kez daha gündeme geldi. Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan işçiler Mayıs ayından bu yana maaşlarını alamadıklarını, hastanenin ise faaliyetine devam ettiğini belirttiler. Gelen ihbara göre hastane yönetiminin işçilerin bu süreçte sessiz kalmaları için yoğun çaba sarf ettiği, geçtiğimiz sene Patronların Ensesindeyiz üzerinden yürütülen eylem sürecine benzer bir süreçten çekindikleri ifade edildi.

Hastanenin hasta alımına devam ettiği, ameliyathanenin çalıştığı, ancak işçilerin maaşlarının ya hiç ödenemediği ya da gecikmeli ödendiği belirtildi.

Patronların Ensesindeyiz ile yürütülen hukuki mücadele sonuç verdi

2021 yılında hastanede çalışan işçilerin maaşları ödenmemiş, bu şartlarda çalışmak istemeyen işçiler ise tüm haklarından feragat edip iş bırakmaya zorlanmıştı. Mücadele eden işçiler alacaklarının bir kısmına ulaşabilmişti. Birtakım alacaklar için ise dava yoluna gidilmişti.

Patronların Ensesindeyiz avukatlarının bildirdiğine göre, bu davalarda işçilerin talepleri kabul edildi ve Özel Ege Şehir Hastanesi’nin, işçilerin kalan tüm tazminat ve alacaklarını ödemesi yönünde karar verildi.

Özel Ege Şehir Hastanesi işçilerin alacaklarını ödeyemiyor

Dava yolu ile kazanılan tazminat ve işçilik alacaklarını icra yoluyla talep eden işçilere ise hastane yetkilileri tarafından ödemenin yapılamayacağı bildirildi. Hastanenin hesaplarının bulunduğu bankaların ise işçilerin ödeme taleplerini karşılık, hastanenin çok fazla borçlusunun olduğu ve haciz sırasının bulunduğu belirtildi.