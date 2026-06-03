Özel İtalyan Lisesi’nde 123 gündür devam eden grev sonuç verdi

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İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde Şubat ayından bu yana devam eden grev bugün hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona eriyor.

Tez-Koop-İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde 123 gündür devam eden grevimiz, bugün hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona eriyor. Okul yönetimi, grevimizin resmi ve hukuki olarak sona erebilmesi için gerekli olan resmi tutanakları imzalamış, sendikamıza ve Çalışma Bakanlığı’na iletmiştir” denildi.

“Bu süreçte yanımızda olan bütün dostlarımızı 4 Haziran 2026 tarihinde, saat 11.00’de okulumuzun önüne bekliyoruz” çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılacak basın açıklamasından sonra grevin yasal olarak bitiş saatinde, 12.00’de sınıflarımıza döneceğiz. Sevgili öğrencilerimiz, 123 gündür kalbimizde taşıdığımız o büyük özlem nihayet bitiyor. Yarın saat 12.00’de ait olduğumuz yere, en önemlisi sizlere kavuşuyoruz. Bu süreçte sesimize ses olan, bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”

MEB grev kırıcılığa girişmiş, mahkeme yürütmeyi durdurmuştu

Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan Türk öğretmenler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması ve ücret ile özlük haklarında yaşanan eşitsizlikler nedeniyle Şubat ayı başında greve çıkmıştı.

Tez-Koop-İş Sendikası’na üye eğitim emekçilerinin okul yönetiminin “yüzde sıfır zam” dayatmasına, İtalyan öğretmenlerle aralarındaki ücret eşitsizliğine ve sefalet ücretlerine karşı başlattıkları grevde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okula geçici öğretmen görevlendirerek grev kırıcılığa girişmişti.

Sendikanın başvurusu üzerine mahkeme, grevdeki öğretmenlerin yerine MEB tarafından yapılan geçici öğretmen atamalarının yürütmesini durdurmuştu.