Özel İmamoğlu ile açılışta: Bu belediyeleri, İstanbul’da sadece CHP’lilerin oylarıyla kazanmadık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin 81 il başkanıyla birlikte Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nın açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Özel bu törenin CHP Genel Başkanı olarak katıldığı ilk açılış töreni olduğunu söyledi ve "81 il başkanının bir açılışa katıldığı da herhalde daha önce olmadı. Bu açıdan il başkanlarım için de anlamlı" ifadesini kullandı.

Özel "Bu belediyeleri elbette İstanbul’da sadece CHP’lilerin oylarıyla kazanmadık. Ekrem Başkanın tanımıyla ‘İstanbul ittifakı’nın oylarıyla kazandık. İttifak ortaklarımız var, gönül birlikteliğiyle bizimle birlikte olanlar var ama görüyoruz ki İstanbul’da bu birliktelik İstanbul’a iyi geldi, hepimize iyi geldi" dedi.

ANKA'nın haberine göre Özel şöyle konuştu:

"Türkiye’de önemli birliktelikler yapıldı. O sürece katkı sağlayan, geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan bir selam ve teşekkür iletelim. Onunla birlikte bu iradeyi ortaya koyan Sayın Meral Akşener Hanımefendi’ye, o dönemdeki ittifak ortaklarımıza ve bundan sonra -belki kelime yoruldu, belki çok kalabalık, belki kulağa, zihne ağır geliyor- artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru iş birliklerini yaparak; bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye’nin kazanacağı ama rantın ve rantçıların kaybedeceği bir süreç için önümüzdeki süreçte birbirine saygılı, birbirinin hakkını, hukukunu gözeten ve birbirine kazandıran, Türkiye’ye kazandıran ama Türkiye ve İstanbul üzerinde eski günlerini arayanların, helikopterle gezip yabancı ülkelere Katar’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne kupon arsa pazarlayanların yerine milletin parasını millete harcayanların yeniden yetkilendirileceği bir süreci yaşayacağız."

Özel konuşmasının ardından İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile açılışını yaptıkları fidanlığı gezdi.

DHA'nın haberine göre bu sırada bir basın mensubu Özel’e, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'le bir görüşme yapıp yapmayacakları konusunda soru yöneltti. Özel soruya, "Henüz planlanan bir şey yok" yanıtını verdi.