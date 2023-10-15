Özel halk otobüsleri 65 yaş üstüne ayda sadece 4 gün ücretsiz olacak

Türkiye’de emekliler ve nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 65 yaş ve üzeri yurttaşlar, iktidarın giderek yük olarak gördüğü ve ilk kalemde gözden çıkarılacaklar listesinde ilk sıraya yerleşmiş gözüküyor.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri yurttaşlar, çoğunluğu açlık sınırı altındaki maaşlarıyla, değil geçinmek mutfak masraflarını karşılamaktan uzak bir hayata terk edilmiş durumda. Son olarak ücretsiz olan şehir içi toplu ulaşım hakları da ellerinden alınmaya çalışılıyor.

Özel halk otobüsleriyle belediyeler arasındaki ücretsiz yolcu taşıma tartışması sürüyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) üyeleri bugün, 65 yaş üstündekiler dahil ücretsiz binme hakkı bulunan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel halk otobüslerine desteğini yetersiz bulduklarını belirten şoförler, söz konusu desteklerin sadece iki günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını duyurdu.

TÖHOB kararına göre sadece şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensupları ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabilecek.

'Kamu araçlarını kullansınlar'

TÖHOB Başkanı Soydaş, aldıkları yeni kararı şu sözlerle duyurdu:

“Bakanlığın verdiği iki günlük taşıma desteğine biz de iki günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1’i ile 4’ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak.”

Ankara'da krize neden olmuştu

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandırma kararını aldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kendilerinin hedef gösterilmesinin yanlış olduğunu, maliyetler için zorunlu olmamasına rağmen belediye bütçesinden katkı yapıldığını açıklamış ve ücretsiz yolcu taşımama kararının hukuksuz olduğunu söylemişti.

Kendilerine gelen ihbar sayılarını kamuoyuyla paylaşan ABB, 1.233 öğrenci abonmanlı, 1.642 serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 2.875 ihbarın kendilerine ulaştığını aktarmıştı. İhbarlar neticesinde de yolcuları ücretsiz taşımayı reddeden 21 otobüs parka çekilmişti.