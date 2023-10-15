'Geçinemiyoruz' diyen öğretmenler 24 Kasım'da iş bırakacak: 'Riyakar kutlama istemiyoruz'

Eğitim-İş sendikası bugün Samsun'da eğitimin sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Burada konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitim emekçilerinin geçinemediğini ve yanlış politikalar nedeniyle toplumda hak ettiği saygıyı göremediğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın beyaz önlük dayatması ve yeni model mülakatlarla gerçeğin üstünü kapatmaya çalıştığını kaydeden Özbay, öğretmenlerin çevrimiçi seminerlere zorla dahil edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlıktan taleplerine kulak vermelerini isteyen Özbay, ''1-2-3 Kasım’da işyerlerimize kokart takarak tepkimizi ortaya koyacak, 4 Kasım Cumartesi Konya ve Kocaeli merkezli bölge eylemleri, 11 Kasım Cumartesi Ordu ve Aydın merkezli bölge eylemleri 18 Kasım Cumartesi Tekirdağ ve Van merkezli bölge eylemleri ile bize reva görülen sefalete karşı boyun eğmeyeceğimizi göstereceğiz. 24 Kasım’da üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacak, 25 Kasım Cumartesi günü düzenleyeceğimiz büyük Ankara buluşmasında eğitim emekçilerinin haksızlığa karşı nasıl tek yumruk olacağını göstereceğiz'' dedi.

Taleplerinin yerine getirilmediği takdirde eylemlerini günden güne arttıracaklarını vurgulayan Özbay, ''Tıpkı öğrencilerimize öğrettiğimiz gibi haksızlık karşısında sessiz kalmayacağımızı vurgulamak için sadece eğitim emekçilerini değil, tüm halkımızı mücadelemize omuz vermeye davet ediyoruz. Bu kavga, sadece eğitim emekçisinin ve eğitimin değil, ülke geleceğinin kavgasıdır" çağrısında bulundu. (ANKA)