AKP'li Mamak Belediyesi'nde işten çıkarma: İşçilerden mücadele kararı

AKP’li Mamak Belediyesi’nde Murat Köse’nin emriyle işten çıkarmalar başladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara'da Mamak Belediyesi işçileri, asgari ücret altında kalan maaşlarının yükseltilmesi amacıyla eylemlere başlamış, verilen mücadele sonucunda maaşlarına 6 bin 500 TL seyyanen ücret artışı yapılarak kazanım elde edilmişti.

Patronların Ensesindeyiz’in haberine göre; işçiler, belediyede işçi fazlası olduğu gerekçe gösterilerek işten çıkarmaların başladığını bildirdi.

Yapılan ihbarda; yazılı uyarı yapılmadan iki işçinin işten çıkarıldığı, işten çıkarmanın 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesine dayanarak kadro fazlalığı gerekçe gösterilerek yapıldığı, oysaki belediye hizmetlerinin işçi eksikliğinden aksadığı ve işten çıkarma sebebi teşkil edemeyeceği bildirildi.

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan işçiler, işten çıkarmaların devam edeceği yönünde bilgi aldıklarını, belediye yönetiminin bu konuda hazırlık yaptığını, kendilerinin ise bu duruma karşı mücadele edeceklerini aktardılar.