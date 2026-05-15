Özel erken seçim çağrısını yineledi, 'Kaybedersem bir dakika durmam' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı etkinliğine katıldı.

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait iskeleleri TÜRGEV'e, TÜGVA'ya ve Okçular Vakfı'na tahsis edildiğini, İstanbulluların buralardan faydalanamadığını söyleyen Özel, belediye CHP’ye geçince buraları geri aldığını ama bunun engellenmeye çalışıldığını anlattı. Özel, İzmir'de görev yapan 14 genç belediye başkanının "arı gibi çalıştığını" savunarak, "Bu çalışmalarının sonunda da hem karşılığını görüyorlar. Nereden? Milletten. Hem de zulüm görüyorlar. Nereden? Hükûmetten" dedi.

Erken seçim çağrısını yineledi: 'Eylül başında sandığı koyun'

"Şimdi kendine güvenen varsa, koysun sandığı önümüze çıksın karşımıza" diyen Özel, Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Buradan Erdoğan’a söylüyorum. Bu kadar haksızlık, bu kadar operasyon, bu kadar itibar suikastı, bu kadar yalan ve dolan senin de önünde seni öven TRT’den 30 kanala kadar bir ton kanal var. Sen bize oradan haysiyet suikastı yapıp, gece uykunda sayıklamaya başlasan, canlı yayında konuşmanı veren 30 televizyon kanalın var.

Buradan sana açıkça şunu söylüyorum. Bu kadar iş yaptınız, bu kadar haksızlık yaptınız. Gelin bu milletin önüne ama bu Haziran'ın sonunda ama Eylül'ün başında, erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor görün.

Hani diyorsunuz ya ‘CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık.’ Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Beş yıl daha görev alırsın. Rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum. Korkmayın çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza. Biz milletin ferasetine, öngörüsüne, iyi niyetine inanıyoruz. Buradan, İzmir’den Erdoğan’a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Patron ne sensin ne benim. Patron millettir. Milletin dediği olacak. Hiçbir yere kaçamazsın."