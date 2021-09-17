Özel: Erdoğan'ın Mersin ziyaretinde polislerin şarjörleri toplandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin’e yaptığı gezi nedeniyle alınan olağanüstü önlemler hakkında “Dün havaalanından Mersin’e ulaşana kadar otoban üzerinde yer yer 100 metre, yer yer 50 metrede bir polisleri görenler, videolar paylaştılar. O otobanda, o polislere yapılan o zulmün anlamını kimse düşünemedi. Mersin içindeki trafik ve Mersin’de pek çok cumhurbaşkanı ziyaretinde yaşanan bir tatsızlık yaşandı. Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi dışında güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı. Bu kendi polisine itimat etmeyen bir görüntüyle Mersin de tanışmış oldu” dedi.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “semazen” gösterisine “utanmazlar”, “soysuzluk”, “kepazelik” diye tepki göstermesi ile ilgili olarak; “Kendisi siyasette en sık ve en uzun süre dönen kişi olduğu için kendisinden başka iyi dönüş yapana tahammülü yok herhâlde. Tahmin ediyoruz, Bahçeli’nin semazen ile ilgili sorunu, kendisinin bir siyasi semazen olmasından kaynaklıdır” dedi.

Özel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da “Erdoğan’a teşekkür ederken, Anayasa’mızın toplumu din konusunda aydınlatma görevini kendisine verdiğini söylemiş. Bu külliyen yalan. Anayasa’mızda böyle bir şey yazmıyor. İslamiyet’in ruhuna da aykırı. İslamiyet’te Allah ile kul arasına ruhban sınıfı yoktur” tepkisi gösterdi.