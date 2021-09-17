Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sen ülkenin mahallelerini satmış birisin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. Erdoğan, "Muhalefetin çapsızlığı, ayrımcı politikaları bize asla istikamet çizemez. Bizim ölçümüz başkaları değil, ilkelerimiz kadim değerlerimizdir" dedi.

Erdoğan'a yanıt CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan "Muhalefetin Türkiye bekası, refahı derdi yok" demiş. Erdoğan, sen ülkenin mahallelerini satmış birisin. Beka kim, sen kim! Emperyalistler oturdukları yerden demografimizi değiştirdiler. O sattığın mahallelere in, orada görürsün refahı. Saray hayatı sana iyi gelmiyor." ifadelerini kullandı.