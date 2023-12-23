Özel eğitim öğrencilerine imam cübbesi giydirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES protokolüyle okullarda imamlar ders vermeyi sürdürüyor.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, bu kez de Konya Karatay’daki Yaşar Doğu Ortaokulu’nda eğitim alan özel eğitim öğrencileri camiye götürüldü ve imam cübbesi giydirildi. Uşak Çivril’de ise ilçe müftülüğü, imam hatip lisesi öğrencilerine cami temizletti.

Mardin Dargeçit’te de Yoncalı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine cami temizliği yaptırıldı. Öğrenciler bu kapsamda caminin şadırvanını yıkadı.

Yine Konya’da bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler camiye götürüldü. Söz konusu görüntüler ise okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.