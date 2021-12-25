Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri patron temsilcilerine taleplerini iletti

İzmir’de bulunan özel Ege Şehir Hastanesi işçileri ödenmemiş maaşları, ücret alacakları, kıdem ve ihbar tazminatları için bir dayanışma ağı kurmuştu.

Hakları için İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) bir araya gelen işçiler, Özel Egeşehir İşçileri Dayanışma Ağı imzasıyla bir açıklama yaparak taleplerini sıralamıştı.

Hastane yönetiminin talebi ile patron temsilcileri ile işçiler bir görüşme gerçekleştirdi. Dün Hastane’de gerçekleşen toplantıya Özel Ege Şehir Hastanesi işçilerinin kendi arasında belirlediği bir komite ile hastanenin yönetim kurulu başkanı, hastane avukatı, muhasebecisi ve hukuk danışmanı katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda işçiler alacaklarının en geç 15 Ocak’a kadar işletilecek faiz ile birlikte ve taksitlere bölünmeksizin ödenmesini talep etti. İşçiler bu ödemenin önümüzdeki haftaiçi bir arabuluculuk tutanağı ile karar altına alınmasını istediklerini belirtti.

Hastane patronlarının vekilleri ve temsilcileri ise ücret ve tazminat ödemelerinin derhal yapılmasına dair talebi değerlendireceklerini, Pazartesi günü işçilere bir geri dönüş yapacaklarını ifade etti.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na toplantıyı değerlendiren işçiler haklarını almak adına önemli bir yol kat ettiklerini, patronların işçilerin örgütlü gücünden dolayı panik halinde olduğunu bildiklerini, önlerinde bir eylem takvimi bulunduğunu ve haklarının verilmemesi durumunda mücadeleyi büyüterek devam ettireceklerini belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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