Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri hakları için dayanışma ağı kurdu

İzmir’de bulunan özel Ege Şehir Hastanesi işçileri ödenmemiş maaşları, ücret alacakları, kıdem ve ihbar tazminatları için bir dayanışma ağı kurdu.

Ege Şehir Hastanesi’nin yaklaşık 3 ay boyunca maaşlarını ve ücretlerini ödemediği işçiler işten ayrılmak zorunda kalmış, haklı sebeple işten ayrılan işçilere alacakları da ödenmemişti.

Buna rağmen her pozisyona onlarca yeni işçi alımı için ilan veren hastane, kendisine başvuran işçilere 2022 Aralık ayını bulan cüzi miktarda ödemeler yapabileceğini belirtmişti. Ayrıca bazı departmanları kapatan hastane yönetimi, işçilere zorla haklarını aldıklarına dair evrak imzalatmıştı.

'Ödenmemiş maaşlarımız derhal ödensin'

Dün Patronların Ensesindeyiz Ağı ile bir araya gelen Ege Şehir Hastanesi’nin mağdur ettiği işçiler bir dayanışma ağı kurduklarını ilan etti.

Farklı mesleklerden onlarca işçi yaptıkları toplantıda ortak taleplerini de oluşturdular. İşçilerin talepleri şöyle:

Ödenmemiş maaşlarımız derhal ödensin.

Haklı sebeple iş akdini fesheden arkadaşlarımızın kıdem ve ihbar tazminatları ile fesihten kaynaklı bütün alacakları derhal ödensin.

İş akdini fesheden arkadaşların sigorta kaydı derhal silinsin, usulsüzlük son bulsun.

Elden maaş alma uygulaması son bulsun.

Hakları için birlikte hareket etmeye karar veren işçiler, Ege Şehir Hastanesi İşçileri Dayanışma Ağı’nı kurduklarını ve talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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