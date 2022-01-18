Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri 'mücadeleye devam' dedi

İzmir’de bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nin farklı birimlerinde çalışan işçiler, Aralık ayında maaşları ödenmediği ve yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıkları için Patronların Ensesindeyiz Haberleşme, Dayanışma ve Mücadele Ağı ile iletişime geçerek hakları için mücadele etmeye başlamışlardı.

Hastane çalışanı bir işçi Aralık ayından bugüne yaşananları ve elde ettikleri kazanımları Patronların Ensesindeyiz'e anlattı:

Ege Şehir Hastanesi’nde yaşanan hak gaspını ve mücadele sürecini bizimle paylaşabilir misiniz?

N.E.: Süreç yönetim kurulunun ve kadrosunun sık sık değişmesiyle başladı diyebiliriz. Devam eden süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan denetime geldiler ve bir usulsüzlük ortaya çıktı, sigortalarımız iptal edildi. SGK iptalinden sonra maaşlarımız ödenmedi. Maaşların yatmaması üzerine çoğumuz ihtar çektik. Sonrasında belli başlı kişiler kaldı ve maaşlarının yatırıldığını öğrendik. Biz uzun bir süre direndik maaşları alabilmek için ama bir sonuç alamadık.

'Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçtik'

Ne yapmalıyız diye düşünürken bir arkadaşımız “Patronların Ensesindeyiz diye bir Twitter sayfası var oraya yazın” dedi. Hızlıca Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan arkadaşlar ile iletişime geçtik. Sesimizi ilk önce soL Haber’de duyurabildik ve çok etkili oldu. Hızlıca yönetim tarafından toplantıya çağrıldık, toplantıda bize sözler verildi. Ocak Ayı’nda bütün ödemelerin yapılacağı, maaşların en kısa süre içerisinde yatacağı söylendi. Tabi öncesinde 1 yıllık çok komik bir ödeme planı çıkarılmış. Yıllık izin, tazminat, maaşlarımız küçük fiyatlara bölünmüş, biz de bunu reddettik. Haklarımızın tamamını Ocak Ayı’nda istediğimizi yönetime ilettik. Taleplerimiz karşısında herhangi bir adım atılmadığını görünce hastane önünde eylem yapma kararı aldık. Eylemin duyurusunu yapınca maaşlarımız yattı ancak diğer haklarımız konusunda adım atılmadı. Bu sebeple biz de kararını aldığımız eylemi gerçekleştirdik.

Bazı arkadaşlarımız 29, 46, 49 kodlarıyla işten çıkarıldı. Bazı arkadaşlarımıza iftira attılar, susmamızı istediler. Yalanları ortaya çıkınca sözlü olarak özür dilediler ancak kodu değiştirmediler. Biz de mücadelemizi büyüterek devam etme kararı aldık.

Mücadele devam ediyor

Öncelikli hedefimiz bizi çıkardıkları SGK kodlarının düzeltilmesi ve haklarımız olan paramızın tamamının verilmesi. Eylemimizin sonucunda içerideki iki maaşımız yattı. İftira atılan arkadaşlarımızdan yüzeysel de olsa bir özür dilendi. Agresif tutumları değişerek “bize acıyın” tavrına dönüştü. Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan arkadaşımızın yaptığı etkili konuşmadan sonra onların korktuğunu gördük. Apaçık şekilde korktular. Bir eylem yapılır diye, haber oluruz diye çok korkuyorlar.

Bu süreçte hiçbir menfaat beklemeden bizle dayanışma gösteren kurum olarak Patronların Ensesindeyiz ile yollarımızın kesişmesi çok mutlu etti beni. Kendimi hayatım boyunca hiç yalnız hissetmeyeceğimi fark ettim. Bundan sonra "yalnızım ve susmam gerek" diye düşünmeyeceğim. Zaten susmuyordum şimdi beş kat konuşacak özgüveni sağladım. Kendimi artık yalnız değil mutlu, güçlü hissediyorum.

Patronların Ensesindeyiz Haberleşme, Dayanışma ve Mücadele Ağı nedir?

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Türkiye Komünist Partisi’nin 2018 Konferansı’nda aldığı kararla yola çıkmıştı. Ağ, işçilerin birlikte hareket etme, birbirini bilme ve dayanışma yeteneğini artırmayı amaçlamakta; hakları yenen, baskı gören, fazla çalıştırılan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi temel hakları budanan, kendini tehdit altında gören emekçilerin bir arada olmasını, mücadele etmesini hedeflemektedir.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org