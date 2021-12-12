Özel Ege Şehir Hastanesi’nde işçilerin 2,5 aydır maaşları ödenmiyor

İzmir’de bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nde çalışan işçilerin iki buçuk aydır maaşları ödenmiyor.

Hastanenin işçilere uyguladığı haksızlıkları işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aktardı.

İki buçuk aydır maaşlar ödenmiyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri, farklı birimlerde çalışan birçok işçinin maaşlarının iki buçuk aydır ödenmediğini, hastane yöneticilerine soru sorduklarındaysa çalışanlara bu belirsizliğin ne kadar süreceğinin bilinmediği cevabını verdiklerini belirtti.

Hastanenin geçtiğimiz günlerde 2022 ücret tarifesini yayınladığını belirten işçiler, hastane bünyesinde birçok sağlık biriminin bulunduğunu, yine pek çok kurum ile anlaşmaları bulunduğunu, dolayısıyla Özel Ege Şehir Hastanesi bünyesinde maaşları aylardır ödenmeyen farklı iş tanımlarında onlarca çalışan olduğunu ifade ettiler.

Hastaneden kıdem tazminatlarını gasp etme çabası

Hastane çalışanlarının bir bölümü haklı nedenle sözleşmelerini feshetmiş bulunmakta. Kıdem tazminatlarını ve diğer alacaklarını istemek için temasa geçen işçilere ise Özel Ege Şehir Hastanesi yönetimi akıl almaz bir teklifle geldi.

Hastane yönetimi işçilere kıdem tazminatı ile ödenmemiş maaş alacaklarını 2022 yılının ikinci yarısından başlamak kaydıyla taksitlerle ödemeyi teklif etti. Yöneticiler, kur farkı ve enflasyona rağmen ise alacaklara herhangi bir faiz yansıtılamayacağını belirtti.

Haklı nedenle iş akdini sonlandıran işçilerin ise Hastane’nin bu teklifini trajikomik bulduğu ve teklifi kabul etmedikleri belirtildi.

İşten çıkarılan işçilere zorla “haklarımı aldım” yazısı imzalatıldı

Bunların yanında bazı departmanlarını kapatan Özel Ege Şehir Hastanesi, bu departmanlardaki işçileri hiçbir hak vermeksizin işten çıkarttı. İşten atılan işçilere kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacakları ve yan haklarını aldıklarına dair, zorla gerçeğe aykırı belge imzalatıldığı ortaya çıktı. Bu gerçeğe aykırı belgeleri zorla imzalatanların Hastane yöneticileri olduğu düşünüldüğünde etik ilkelere göre hareket ettiği varsayılan Özel Ege Şehir Hastanesi’nin toplum sağlığı ve güvenliği açısından da riskler barındırdığı yorumu aktarıldı.

Çok sayıda farklı işçi düşmanı uygulamalarda bulunulan İzmir Özel Ege Şehir Hastanesi’nde, bu haksızlıklara uğrayan bazı işçilerin hukuki başvurular yaptığı bildirildi. Ancak daha önemlisi haklarını almak için bir araya gelen farklı departmanlar ve mesleklerden çok sayıda işçinin önümüzdeki günlerde bu çerçevede mücadeleye başlayacakları aktarıldı.