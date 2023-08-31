Özel Ege Şehir Hastanesi işçileri hakları için hastane önünde açıklama yapacak

İzmir’de bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi’nde çok sayıda işçi maaşları ödenmediği için işten ayrılmak zorunda bırakıldı. Hastane patronu, maaşlarının ödenmesini isteyen emekçilere şirketin ödeme gücü bulunmadığını söylerken, işten ayrılmak zorunda kalanların yerineyse yeni işçileri işe aldı.

Haklarını alabilmek amacıyla Patronların Ensesindeyiz temsilcisi ve avukatlarıyla bir araya gelerek bir komite kuran işçiler, cuma günü saat 14.30’da hastanenin önünde bir basın açıklaması yapacaklarını ve dilekçelerini yönetime ileteceklerini dile getirerek, tüm sağlık emekçilerini ve kamuoyunu desteğe çağırdı.

Ayrıca, işçiler bu akşam saat 20.00’de #EgeŞehirİşçisiHakkınıİstiyor etiketiyle seslerini Twitter aracılığıyla duyuracak.