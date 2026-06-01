Özel cephesi olağanüstü kurultay için imza sürecini başlattı: 'Ümit ediyorum Kemal Bey de gereğini yapar'

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CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından "CHP Genel Başkanı" ilan edilmesine dair tartışmalar devam ediyor.

CHP lideri Özgür Özel cephesi, olağanüstü kurultay için imza sürecini bugün başlattı. Sürece dair bilgi veren Özel, imzaların hızla toplanmasının ardından başvuru yapacaklarını söyledi ve Kılıçdaroğlu'nun kurultayı engelleyebileceğine dair yorumlar hakkında "Delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya, olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor" dedi.

Özel, CHP Grup Toplantısının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılmaması yönündeki talimatına karşın yarın gerçekleştirileceğini vurguladı.

'Hızlı bir şekilde tüm Türkiye’den imzalar alınıyor'

CHP lideri Özgür Özel, 16, 19 ve 20’nci dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı’nın TBMM’de düzenlenen cenaze töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, bugün başlayan olağanüstü kurultay imza sürecine ilişkin şunları söyledi:

“Bugün daha önceden de Parti Sözcümüzün duyurduğu gibi, olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Saat 08.00’i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Geçen kurultayda karşımızda yer alan, bize oy vermeyen, Kayseri’de bize sert muhalefet eden bir arkadaşımız, bir büyüğümüz... Ardından Rize’nin tüm imzaları, 10 dakika sonra tamamlandı. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye’den imzalar alınıyor.”

Önce delegelerden imza toplanacak

Özel henüz kendisinin imza vermediğini belirterek şöyle devam etti:

“Milletvekillerimiz henüz girmedi imza verme sürecine. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız. Birkaç gün içerisinde hızlı bir şekilde, daha önce de delege iki kez daha imza vermiş, gelmiş, geçerli oyların tümüyle genel başkanının ve genel başkanın anahtar listesinin arkasında durarak zorlu süreçte mücadele ve dayanışma mesajı vermişti. Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı inceleyen bir tutumdur, çok kıymetlidir. Bütün delege arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

'Başvurumuzu gecikmeden yapacağız'

Özel yeterli imza sayısının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“550’nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye’ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi çok yaralıyor, ülkeyi yaralıyor. Sokaktaki yoğun tepkinin, öfkeye varan tepkinin siyasete, siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesiden korkarız. Onun için çağrıları bir kez daha tekrarlıyoruz. Birincisi hiçbir seçilmişin ve hiçbir üyemizin partimizden istifa etmesini doğru bulmayız. O tepki istifalarını durdurmak istedik ve bu çağrılarımızı yeniledik. Ne belediye başkanı ne milletvekili ne belediye meclis üyesi ne il genel meclisi üyesi bir kez bu çok önemli."

Özel, parti tüzüğündeki “Genel Başkan kurultaya çağırır” ifadeleri hatırlatarak “Kurultaya gidilmeme durumu olur mu” sorusuna da yanıt verdi.

Konunun kamu hukukuna dair olduğunu söyleyen Özel, "Türkiye’deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar, bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. İsimlerini sizin de bildiğiniz çok ünlü hukukçular, hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun diyorlar ki ‘Tedbir kurultaya engel değildir hatta tedbir aslında bir an önce kurultay yapılması dışında bir görevi de yoktur gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir" diye konuştu.

Özel, Anayasa Mahkemesi'nin kararına işaret ederek şöyle konuştu:

"Delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya, olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu. AYM dedi ki ‘Yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar.’ O yüzden herhalde artık ‘genel başkan bunu yapar’ diyorsa ve Kemal Bey, ‘Ben genel başkanlık yetkisini kullanırım’ diyorsa bu amir hükme uyacak. Yok, o yapsın, buna engel olmaya çalışan saray yargısı varsa onu görürüz. Kamu hukukçuları çok net bu konuda. Ümit ediyorum, orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez.”

'Grup toplantımız yarın yapılacak'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısının yapılmaması yönündeki talimatına dair de konuşan Özel, “Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. ‘Grup Başkanlığı’nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir’ diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum" dedi.

Her ihtimale karşı gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında yeniden CHP Grup Başkanı seçildiğini ve bu seçimin de TBMM Başkanlığı tarafından tescil edildiğini hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Benim genel başkan ünvanımı kaldırdılar sitelerinden ve grup başkanı ünvanımı da siteye işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok olmaz da zaten. CHP grubu burada ve grup kendiliğinden Meclis çalışmaları sürerken sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13.30’da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımız da ilan edildiği gibi yarın yapılacak.”

'Devlet darbesi olduğunu söylüyor ve derin devlete önem atfediyor'

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'nin üzerinde oy aldığını ancak devletin seçimleri Erdoğan lehine manipüle ettiğini söylemiş, son dönemde yaşananları ve operasyonları da "devlet aklı"na bağlamıştı.

Özel, Kuşoğlu'nun açıklamalarına dair soruya da yanıt verdi: