Kılıçdaroğlu'na yakın isim 'devlet aklı'nı işaret etti: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı, devlet müdahale etti

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CHP'de mutlak butlan tartışması ve gerilimi sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Bülent Kuşoğlu, t24'ten Cansu Çamlıbel'e ilginç açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyada yeni bir düzen kurulmakta olduğunu, önümüzdeki 10-20 yılda birçok devletin yok olacağını söyleyen Kuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin yaşaması lazım. Yani bizim yok olmamamız lazım, iddialı olmamız lazım. Bu yeni dönem Türkiye'ye aynı zamanda büyük fırsatlar da sunuyor, bunları çok iyi irdelemeli" dedi.

“CHP dönüşmeden Türkiye dönüşemez” ifadesini kullanan Kuşoğlu, devlet aklının Osmanlı döneminde İslamcılık, batıcılık ve milliyetçilik çizgilerini İttihat ve Terakki'de birleştirip bir mücadeleye girdiğini ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin çıktığını dile getirdi.

Burada "devlet aklı" devamlılığına vurgu yapan Kuşoğlu, "Şimdi de ona benzer bir durum görüyorum. Şu andaki iktidarın geldiği zamanki gibi bir siyasal İslamcı iktidar olduğunu düşünmüyorum, farklılaştı, çok farklı hale geldi. İslamcılıktan uzaklaştı demiyorum ama farklılaştı. Milliyetçilik, devlet milliyetçiliği var üzerinde ve batıcılık var" dedi.

'2023 seçimlerini Kılıçdaroğlu kazanmıştı, devlet müdahale etti'

Bu sözlerinin devamında ilginç bir iddiada bulunan Kuşoğlu, "2023’teki yüzde 48 küsurluk oyun ben aslında yüzde 50’nin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Orada bir şeyler oldu" ifadesini kullandı.

Çamlıbel'in "Siz 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine devlet tarafından manipüle edildiğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna "evet" yanıtını veren Kuşoğlu, bunun için neden bir şey yapmadıkları yönündeki soruya ise "İspatlayamadığımız şeyleri söylemedik" karşılığını verdi.

'Devlet aklını küçümsememek lazım'

Kuşoğlu, "Türkiye’de devlet aklını küçümsememek lazım. Şu anda da siyaset çok zayıfladığı için, parlamento zayıfladığı için, siyasetçi zayıf olduğu için devlet aklı ön planda. Yani İttihat Terakki nasıl o üç akımı mezcetti, birleştirdi, öyle iktidardı…Tayyip Erdoğan da bu üç akımı birleştirdi gibi bir durum var. Ama Tayyip Erdoğan kendisi mi yapıyor bunu, devlet aklı mı?" dedi.

CHP'nin bölünmemesi, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun mutlaka yüz yüze görüşmesi gerektiğini ve bir yol bulmaları gerektiğini söyleyen Kuşoğlu, "CHP'nin ayrışması normal değil böyle bir dönemde. Çok hassas bir dönem. Devletin içinde mücadele var, AKP’nin içinde mücadele var, MHP’nin içinde mücadele var. Böyle bir ortamda CHP’ye bu müdahale nereden yapıldı? Hangi akıl tarafından yapıldı? Bunları da bilmemiz lazım. Onun için oturup konuşmamız lazım. Onun için diyaloga ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

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