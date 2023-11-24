Özel, Akşener'le 'işbirliği'ni işaret etti: Meral Ablam'la pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını fakat iş birlikleri olabileceğini belirterek, "Meral Hanım'la, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Son genel seçimde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla imzaladığı gizli protokolü yayınlaması hakkında "Bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Ben böyle bir şeyin tarafı olmak istemem. Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy alma şartının kaldırılması açıklamasını değerlendiren Özel, "Erdoğan, MHP'den kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'de çok önemli bir yoksulluk var, enflasyon var. Türkiye'nin gündemi bambaşka, bunlar gündemi başka bir şey ile meşgul ediyorlar" dedi.

'Kitleler büyümeden daha geniş pay almalı'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularına verdiği yanıtlardan başlıklar şöyle:

CHP'yi, sadece Meclis'te, kürsüde değil, sahada, tarlada, sokakta göreceksiniz. Artık bambaşka bir siyasi anlayışın gelip, Türkiye'yi büyütmesi, kalkındırması, ekonomiyi ayağa kaldırması ve bölüşüme müdahale etmesi gerekiyor. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir Türkiye yerine büyümeden geniş kitlelerin pay alması gerekiyor.

(Zafer Partisi ile gizli protokol) Bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam. CHP'lilere benim atanmışlarla değil, seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller yapılmayacağını söylemiştim. Geriye dönüp de o konuya saplanmanın anlamı yok.

Bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam. CHP'lilere benim atanmışlarla değil, seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller yapılmayacağını söylemiştim. Geriye dönüp de o konuya saplanmanın anlamı yok. (İYİP'le ittifak) Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliğiyle o kelimeyi bayağı yıprattık, artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben 'işbirliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Seçim bölgelerine özel işbirlikleri yapılabilir. Bu işbirliğinde mümkünse iki parti ama özel bir gereklilik varsa belki bazen üçe çıkabilir ama genelde iki partinin işbirliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum. Yerel seçimlerde işbirlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz. Ben Meral Hanımla, Sayın Genel Başkanımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Bunun için de üzerime ne düşüyorsa yapacağım. Umutla baktığım bir süreç.

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