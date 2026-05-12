Özel açıkladı, sanık doğruladı: 'İmamoğlu'na iftira attırılmak istenen firmadan Başsavcılığa lüks araç verilmiş'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı davanın 36’ncı günü, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde devam ediyor.

Bugünkü duruşmaya, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’nun koruması emekli polis Yener Torunler’in savunması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM grup toplantısındaki iddiaları damga vurdu.

Duruşmada, davanın kilit isimlerinden Gülibrahimoğlu’nun şirketinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na lüks araçlar tahsis edildiği ve AKP teşkilatlarına milyonlarca liralık market kartı dağıtıldığı iddiaları detaylandırıldı.

Başsavcılığa lüks araçlar tahsis edilmiş, trafik cezaları iptal edilmiş

Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, sanık Yener Torunler’e Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketi üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na araç verilip verilmediğini sordu.

Torunler, 2024 yılında Gülibrahimoğlu’nun talimatıyla sıfır kilometre dört adet Skoda Superb aracın başsavcılığın kullanımına verildiğini doğruladı. Sürecin işleyişine dair bilgi veren Torunler, "Araçlar Esenyurt Doğuş Oto’dan teslim alındı. İki araç önce, diğer ikisi daha sonra gönderildi. Yakıt giderleri Başsavcılık tarafından, bakım masrafları ise şirket tarafından karşılanıyordu. Trafik cezaları şirkete geliyordu. Cezaları adliyeye iletirdik, oradan iptal ettirirlerdi" ifadelerini kullandı.

Avukat Tora Pekin, söz konusu şirketin bir araç kiralama firması olmadığına dikkat çekerek hukuki duruma işaret etti. Pekin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 senesinde Murat Gülibrahimoğlu’ndan karşılıksız araç alıyor. Bu ilişki normal, hiçbir sorun yok ama Sayın Ekrem İmamoğlu, Murat Gülibrahimoğlu’nun üstünde suç örgütü lideri olarak yargılanıyor" diyerek davanın çelişkili ilerlediğini vurguladı.

Özgür Özel: Bu firma Ekrem Başkana iftira atacaktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında savcılığa tahsis edilen araçların plakalarını ve kullanım detaylarını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

Kuzey İstanbul şirketi dört araç tahsis etmiş Başsavcılığa. Soruyorlar kime verdiniz? Akın Gürlek'e. Ekrem Başkana iftira attırmaya çalıştığı firmadan Akın Gürlek'e araç verilmiş. Bu plakalı araçların Ankara'da yediği cezalar var; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazıyor tutanakta. Bu firma Ekrem Başkana iftira atacaktı.

Özgür Özel'in açıkladığı tahsis belgesi.

AKP teşkilatlarına 44 milyon liralık market kartı

Duruşmada gündeme gelen bir diğer önemli başlık ise firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’na ait şirketin vergi inceleme raporlarındaki harcamalar oldu. Raporda yer alan yaklaşık 44 milyon liralık market kartı alışverişinin nereye gittiği sorulan sanık Yener Torunler, bu kartların AKP organizasyonlarına dağıtıldığını itiraf etti.

İmamoğlu’nun avukatlarının sorusu üzerine Torunler, "Kamu kurumlarına, AK Partili belediyelere ve teşkilata verdik" dedi. Torunler, "Teşkilat derken" sorusuna ise "AK Parti İstanbul İl Başkanlığına verdik" yanıtını verdi. CHP’ye verilip verilmediği sorusuna ise "Gönlümden geçti ama vermedik" şeklinde cevap verdi.

Kalyon Ajans ve Murat Kurum kampanyası bağlantısı

Özgür Özel, konuşmasının devamında Cebeci hafriyat alanındaki usulsüzlük iddialarına ve bu süreçteki para trafiğine de değindi. Murat Gülibrahimoğlu’nun iktidara yakın isimlerle olan ilişkilerini anlatan Özel, 50 milyon lirayı bulan bir ödemenin Murat Kurum’un seçim kampanyasını yürüten ajansa yapıldığını öne sürdü. Özel, "41 milyon 666 bin lira, KDV ile 50 milyon lira. Kalyon Ajansa ödendiğini biliyor savcı. Kalyon Ajans Murat Kurum'un kampanyasını yapan ajans. Bir sesli araçtan rüşvet çıkaranlar buradan tarihin en büyük zimmetini örtbas etmeye çalışıyorsa en fazla iki yıl edersiniz" diyerek tepki gösterdi.