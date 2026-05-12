Özgür Özel'den ilginç 'dinleme' çıkışı: 'AK Parti siyaseti tehdit altındadır, Erdoğan'ın ailesi tehdit altındadır'

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yargı operasyonlarının talimatını AKP'li CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığını söylemiş, kripto bir hat üzerinden görüşüldüğünü aktarmıştı.

Özel, Erdoğan'ın bu hat üzerinden dinlendiğini de iddia etmişti.

Bugün partisinin grup toplantısında bu konudaki iddialarını sürdüren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcıyken Cumhurbaşkanıyla arasında kriptolu hat var. Her bir operasyonu kendine söylüyor. Kriptolu telefonun bir özelliği var. Dinleyemiyorsun, kaydedemiyorsun ama bir özelliği daha var. Küçük bir şeyle kişi isterse karşı tarafta da kırmızı ışık yanarak bildirilirse, bu taraf kaydediyor diye kendi kaydedebiliyor. O küçük stikleri toplamış, bir banka kasasına istiflemiş. Bu kadar iş ortaya çıkınca bana bir şey olmaz diyormuş. Görüşmeleri hep kaydettim. Şimdiki telefonundan da her birinden, şimdi kriptolu kullanmıyor, her birinden kaydediyormuş. Bu işten Sayın Erdoğan o kırmızı ışığı fark etmemiş. Şunu yapayım mı yap, bunu yapayım mı yap. Öyle kayıtlar var, Ekrem Başkan'ın bahçesinden 20 kasa altın bulduğu yalanını atmış, Erdoğan'ı inandırmış. Çünkü bu iş sakata gidiyor diyorlar. Bu işte Türkiye siyaseti tehdit altındadır. Normal bir parti olarak devam edilecekse AK Parti siyaseti tehdit altındadır. Erdoğan ne durumdadır bilmem, Erdoğan'ın ailesi tehdit altındadır. Geçen seferki Zekeriya Öz kaçtı. Kaçmam, uğraşanı pişman ederim diyen bir hadsiz başınızın belasıdır. Size bunu buradan söyleyeyim. Bu aziz milletin vicdanına sesleniyorum. Olmayacak işler yapıyorlar."