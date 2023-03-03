Özdağ’ın o iddiasını yeniden gündeme getirdi: 'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere 72 gün kala kurucusu olduğu Altılı Masa'dan ortak adayın belirlenememesi hakkında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Beş siyasi partinin aday olarak önerdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin CHP'li Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu "göreve çağırdı".

Bunun ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İYİP'te de istifa fırtınası başladı. İYİP'ten istifa eden ve kendi partisini kuran Ümit Özdağ'ın iddiası yeniden gündeme geldi. TELE1 TV'de Zeynel Lüle'nin sunduğu Habere Doğru programına katılan, Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt, Ümit Özdağ'ın iddiasını hatırlattı ve bu soruya yanıt verilmeli vurgusu yaptı.

Bozkurt şunları söyledi:

“Bu arada kaynadı gitti. Akşener ile İYİ Parti’yi kuran Ümit Özdağ, ayrıldıktan sonra 2018 seçimlerinden sonra İYİ Parti kampanyasını yöneten kişi ile karşılaştığını ve kendisine şunu söylediğini aktardı:

'Seçimlerden bir ay önce Meral Akşener’in kendisini Ankara’ya çağırıp, genel merkezde dinlenmeyen odaya götürüp, ‘Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bana gerekçesini sorma’ dediğini ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı.’

Bu iddia ortada kaldı, yalanlanmadı hatta o kampanyayı yürüten kişinin tehdit edildiğini söyledi. Bu iddia önemli bir iddia. 24 haziran 2018 ve bugünkü tabloya baktığınızda bu iddia yanıt aranması gereken bir iddia.”

Ümit Özdağ'ın iddiası neydi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2021 yılında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Meral Akşener’in siyasal kampanyasını yöneten yönetici seçimlerden bir ay önce Meral Akşener’in kendisini Ankara’ya çağırıp, genel merkezde dinlenmeyen odaya götürüp, “Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bana gerekçesini sorma” dediğini ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı. Bunu açıklarsanız inkar ederim dedi. Bir de şunu ekledi, 'Ben bu açıklamayı İstanbul’da seçimlerden üç gün sonra yaptım ve Meral Akşener telefonla beni tehdit etti' dedi. Meral Akşener de ben de bu kişinin kim olduğunu biliyoruz. Meral Akşener’in hiçbir tehdidinden korkma. Çık ve açıkla kardeşim. Türk halkına borçlusun.”