soL TV 'Sonucu ihanet belirleyecek' diyerek duyurmuştu

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı devirdiği açıklamasının ardından soL TV'de iki gün önce yayınlanan "MHP ve İYİ MHP’nin İktidar Oyunu: Sonucu İhanet Belirleyecek" başlıklı haberi yeniden gündemde...

Haberin sunuşunda "Tıpkı 2001 krizinde olduğu gibi düzen siyasetini belirleyecek bir parti var. Aslında bölünerek çoğalmış iki parti bu. Biri iktidar ortağı MHP, diğeri altı masanın ayağı İyi MHP. Seçime birkaç ay kala, masanın altı da üstü de karışık. Cumhur ittifakı MHP’nin, Millet ittifakı İyi MHP’nin tasallutu altında. Tıpkı Ecevit gibi, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun sonunu da yaslandıkları MHP’ler getirebilir!" denilmişti.